Quieren que Guardiola pague por dirigir a Independiente

Bien dicen que soñar no cuesta nada, y también que el mundo es de los osados. Pero lo que plantean desde Argentina , parece una locura total. Un candidato a la presidencia de Independiente de Avellaneda quiere que Josep Guardiola sea el entrenador del club, hasta ahí parece un sueño imposible.

La idea

Pero lo que es simplemente inaudito es que, ante la pésima situación económica de la institución, quiere que Pep pague por sentarse en la banca del máximo ganador de Copas Libertadores.

Claudio Rudecindo es uno de los candidatos a la presidencia del Rojo, cuyas elecciones se llevarán a cabo el próximo 19 de diciembre. Y, hoy, en una entrevista para Radio La Red manifestó que, si su fórmula gana los comicios, Julio César Falcioni no continuará al frente del equipo y mientras ahondaba sobre el futuro de la dirección técnica de la escuadra de Avellaneda, ante la petición de los periodistas que soñara con un gran entrenador, soltó la peculiar idea.

El primer técnico en pagar para dirigir en Argentina

“Si soñamos, yo me siento mano a mano con Guardiola y le digo ´usted más plata no va a ganar, quiero que sea el primer técnico en la historia del futbol que va a pagar un dólar por dirigir a un equipo´”. Así inició el señor Rudecindo y después explicó lo siguiente: “que él nos pague por dirigir, eso sería cambiar la historia del futbol. Me va a decir que estoy loco y si me quiere decir que no, que me lo diga, pero ustedes me dieron la chance de soñar”, sentenció.

Guardiola

La crisis del rojo de Avellaneda

Independiente está sumido en una crisis económica y deportiva, por ello se especula que alguna lista de la oposición podría ganar las elecciones. En el último torneo de liga, los diablos rojos quedaron en la novena posición y en tiempos recientes, se habla más de los procesos legales que la institución afronta por las deudas con otros clubes por el traspaso de jugadores que por lo que pasa en la cancha. Así que, quizás, pensar en grande y tener sueños que rayan en la demencia no parezca tan osado.