Guillermo Almada: cuál es el nivel de estudios del actual DT de Club América

Guillermo Almada fue el entrenador elegido para suplir a André Jardine en el Club América, tarea nada sencilla, ya que el brasileño conquistó un tricampeonato de la Liga BBVA MX. Pese a ello, el uruguayo arrancó su primer torneo con el pie derecho al ganarle por la mínima al Querétaro. Pero lo que pocos saben del DT es cuál es su nivel de estudios actual.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Almada, quien quiso a 3 refuerzos, pero el club no tuvo el dinero para comprarlos, cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol, la cual fue expedida por la Asociación Uruguaya de Futbol, ya que inició su carrera en los banquillos en su país.

Almada cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol.|Club América

El nivel de estudios de Almada que le abrió las puertas en Europa

El entrenador hizo carrera en México al dirigir a Santos Laguna y a Pachuca, con el que conquistó 4 títulos. Ello le abrió la posibilidad de ser uno de los candidatos a dirigir a la selección azteca, pero los directivos se decantaron por otro entrenador.

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Guillermo decidió ponerle punto final a su historia con Pachuca y emprendió una aventura en Europa. Arrancó en la Segunda División de España con el Real Valladolid y la gran oportunidad de dirigir en primera se le dio con el Real Oviedo, club al que no pudo salvar y descendió.

Las oportunidades del uruguayo en el futbol europeo se le abrieron debido a su licencia Conmebol, ya que existe un mutuo acuerdo firmado entre ambas confederaciones para que los técnicos sudamericanos puedan dirigir, aunque suelen enfrentar revisiones estrictas de trayectoria y experiencia.

Atlante vs. América, solo por Azteca Deportes

El "equipo del pueblo" volverá al Azteca este 24 de julio para enfrentarse al América en punto de las 9 de la noche. Este encuentro forma parte de los Viernes Botaneros, por lo que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.