Apenas llegó, pero Guillermo Almada ya tendría 2 DIFERENCIAS de peso con la directiva del América

Han pasado algunas semanas desde que se confirmó la llegada de Guillermo Almada a Coapa para integrarse a la dirección técnica del Club América; sin embargo, todo parece indicar que las diferencias entre el charrúa y la directiva azulcrema han comenzado.

Colectivamente, al América no le alcanza

Para dar contexto, vale decir que Guillermo Almada llegó al América en sustitución de André Jardine, quien actualmente dirige en los Emiratos Árabes Unidos. Tristemente, se dice que la directiva del cuadro capitalino y el entrenador sudamericano ya habrían tenido sus primeras diferencias.

¿Cuáles son las diferencias entre la directiva del América y Guillermo Almada?

En principio, a Guillermo Almada no le había gustado para nada el hecho de no haber confirmado refuerzos para este inicio de la temporada, esto después de la forma en cómo la plantilla se ha debilitado en los últimos años a través de jugadores que han abandonado la institución.

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Gran ambiente en Coapa. 🦅😆 pic.twitter.com/norBAm0Wah — Club América (@ClubAmerica) July 24, 2026

Este hecho no tendría contento a Guillermo Almada, quien si bien entiende la situación considera que la plantilla sí necesita reforzarse para buscar el título de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la última gran diferencia entre él y la directiva del América tendría que ver con un jugador.

Y es que, de acuerdo con el insider CA1916, mientras la directiva capitalina tiene en mente ceder a Thiago Espinosa para liberar una plaza de No Formado en México, Guillermo Almada desea quedarse con su compatriota, pues entiende que puede jugar en distintas partes del campo. Por lo pronto, vale decir que el sudamericano no fue registrado por el equipo para este torneo.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido del América?

Después del debut que América tuvo en este torneo Apertura 2206 frente a Querétaro y Atlante, el conjunto azulcrema disputará su primer enfrentamiento de local en la cancha del Estadio Banorte el domingo 2 de agosto cuando se mida a Santos, en duelo programado para iniciar a las 4 de la tarde.