Guillermo Ochoa se adelanta y hará algo que ninguno de sus compañeros de Selección Mexicana

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y el plan de trabajo de Javier Aguirre con la Selección Mexicana está definido para comenzar a trabajar con los convocados que juegan en equipos de la Liga BBVA MX, además de Guillermo Ochoa, quien será el primer elemento 'europeo' en reportar a las órdenes del Vasco.

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Guillermo Ochoa será el primer 'europeo' en reportar con la Selección Mexicana

Los primeros elementos convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana serán los que juegan en la Liga BBVA MX y tendrán que reportar en el Centro de Alto Rendimiento el próximo 6 de mayo.

Los jugadores que militan en Europa tendrán un mayor plazo para reportar, a excepción de Guillermo Ochoa quien será el primer jugador que juega en el Viejo Continente que se incorpore al equipo nacional.

La presencia de Ochoa con la Selección Mexicana antes de tiempo no afectará su participación con su equipo, el AEL Limassol toda vez que el campeonato chipriota concluirá el próximo 27 de abril.

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Al Limassol de Ochoa solo le restan tres partidos de la temporada 2025-26 de la Liga de Chipre y tiene asegurada su salvación al encontrarse a 10 puntos del Achnas que ocupa el puesto 12 de la tabla.

Guillermo Ochoa busca participar en su sexta Copa Mundial de la FIFA tras asistir como suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y comoo titular en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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