Harry Styles rompió récord en el maratón de Berlín; esta fue su marca: video

Harry Styles es un personaje conocido por muchísimas personas, por ello ha sido nota que una de sus actividades favoritas en los años recientes es la parte deportiva. El británico, exOne Direction participó en el maratón de Berlín y concretó su marca en casi 3 horas, lo cual es un récord que muchos le han aplaudido al músico de 31 años.

Llega el esperado Medio Maratón de la Ciudad de México

¿Qué récord rompió Harry Styles en el maratón de Berlín?

Una de las grandes notas de esta competición fue la inscripción del cantante del Reino Unido, y es que recientemente se le ha visto participar de los maratones que se realizan en diferentes partes del mundo. Por ello, muchas páginas de internet destacaron que tuvo una gran actuación y que rompió su récord personal.

En marzo del 2025, se vio por primera vez a Harry competir en un maratón, situación que se aplaudió y reconoció. En aquella oportunidad dejó su marca de llegada a la meta en 3 horas, 24 minutos y siete segundos. Y dicha situación fue mejorada en esta nueva carrera. Recortó 25 minutos su marca personal, lo cual es un avance bastante positivo para alguien que no es profesional.

¿Harry Styles ya se dedicará a correr maratones?

La respuesta inmediata sería un no. No existe información alguna de que el músico europeo tenga intenciones de buscar una vida en esta actividad. Y es que, sí resulta interesante ver que ya van dos participaciones en lo que va del año, pensando que por la cercanía al cierre del 2025… esta será el último del calendario.

¿Cuántos kilómetros recorrió Harry Styles en los maratones en los que participó?

Si se considera que cada maratón cuenta con 42 kilómetros y 195 metros, Harry corrió un total de 84 kilómetros y 390 metros en este 2025. Y como dato curioso, el artista se inscribió a esta carrera bajo el nombre de Sted Sarandos, situación que los fanáticos ya empezaron a investigar para entender por qué utilizó ese pseudónimo.