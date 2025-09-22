deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Harry Styles rompió récord en el maratón de Berlín; esta fue su marca: video

Harry Styles compitió en otro maratón y ahora fue en su edición de Berlín. Allí firmó con otro nombre y ya empezaron a especular el por qué de ese pseudónimo.

harry-styles-rompio-record-maraton-berlin-video-pb-notas
Crédito: Instagram/@harrystyles
Pablo García - Marktube
Tendencia
Compartir

Harry Styles es un personaje conocido por muchísimas personas, por ello ha sido nota que una de sus actividades favoritas en los años recientes es la parte deportiva. El británico, exOne Direction participó en el maratón de Berlín y concretó su marca en casi 3 horas, lo cual es un récord que muchos le han aplaudido al músico de 31 años.

Llega el esperado Medio Maratón de la Ciudad de México

Te puede interesar - ¿Cuáles son los maratones más importantes en el mundo?

¿Qué récord rompió Harry Styles en el maratón de Berlín?

Una de las grandes notas de esta competición fue la inscripción del cantante del Reino Unido, y es que recientemente se le ha visto participar de los maratones que se realizan en diferentes partes del mundo. Por ello, muchas páginas de internet destacaron que tuvo una gran actuación y que rompió su récord personal.

En marzo del 2025, se vio por primera vez a Harry competir en un maratón, situación que se aplaudió y reconoció. En aquella oportunidad dejó su marca de llegada a la meta en 3 horas, 24 minutos y siete segundos. Y dicha situación fue mejorada en esta nueva carrera. Recortó 25 minutos su marca personal, lo cual es un avance bastante positivo para alguien que no es profesional.

¿Harry Styles ya se dedicará a correr maratones?

La respuesta inmediata sería un no. No existe información alguna de que el músico europeo tenga intenciones de buscar una vida en esta actividad. Y es que, sí resulta interesante ver que ya van dos participaciones en lo que va del año, pensando que por la cercanía al cierre del 2025… esta será el último del calendario.

@grapejuicerry02 Berlin Marathon 2025 is no match for Harry Styles charisma - September 21, 2025 #harrystyles #harrystylesupdates #harries #fyp #berlinmarathon2025 ♬ The Light - Common

¿Cuántos kilómetros recorrió Harry Styles en los maratones en los que participó?

Si se considera que cada maratón cuenta con 42 kilómetros y 195 metros, Harry corrió un total de 84 kilómetros y 390 metros en este 2025. Y como dato curioso, el artista se inscribió a esta carrera bajo el nombre de Sted Sarandos, situación que los fanáticos ya empezaron a investigar para entender por qué utilizó ese pseudónimo.

Notas - Tendencia
Videos - Tendencia
ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×