Héctor Herrera se reunió con Jaime Lozano en Houston

El mediocampista mexicano Héctor Herrera estuvo de visita en el hotel de concentración de la Selección Mexicana en Houston para tener una larga charla con Jaime Lozano, técnico interino del conjunto azteca. El jugador del Houston Dynamo aprovechó que la Selección se encuentra concentrada en dicha ciudad para reunirse con el “Jimmy” en el lobby del inmueble ubicado en la ciudad espacial.

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Héctor Herrera se siente relegado de la Selección Mexicana

Herrera tuvo una entrevista más temprano en la que declaró sentirse borrado del seleccionado nacional desde que llegó a la MLS. El futbolista que jugó 3 Copas del Mundo con México, vivió su último llamado en la justa de Qatar 2022, pero este año, en el corto proceso de Diego Cocca ya no fue requerido en el representativo.

“Esta temporada estoy en gran momento y no se habla de que pueda ser elegido” dijo Herrera en horas previas al encuentro con Lozano, hecho que hace suponer que la reunión con Jaime Lozano fue para tratar el asunto de su futuro como seleccionado nacional.

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“HH” tiene 16 partidos en la presente campaña de la MLS en los que ha hecho 3 goles y 6 asistencias. Con 33 años, Herrera llegaría al Mundial de 2026 con 36 años, lo que marcaría su cuarto mundial en caso de que sea considerado en el futuro.

