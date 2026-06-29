Fue FIGURA en el tricampeonato del América; hoy podría ser banca de la banca con Almada

El Club América ha comenzado su preparación con miras al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de Guillermo Almada, entrenador uruguayo que llegó a Coapa en sustitución de André Jardine a fin de buscar un título más en este segundo semestre del año.

Colectivamente, al América no le alcanza

Tal situación ha hecho que el Club América esté muy movido en este mercado de transferencias y, ante este hecho, no está de más hablar de un jugador que fue fundamental en el tricampeonato del cuadro azulcrema, pero que ahora no tiene asegurada la titularidad con Almada.

Henry Martín, de ser figura en el tricampeonato del América a no ser titular

Nacido el 18 de noviembre de 1992, Henry Martín se convirtió en una leyenda del Club América, sobre todo, por la participación que tuvo en el tricampeonato que la institución tuvo hace unos años, convirtiéndose en una figura vital de tres cuartos el campo en adelante para los capitalinos.

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Sin embargo, la realidad es que hoy, con 33 años de edad, Henry Martín no tiene la titularidad asegurada toda vez que ha lidiado por constantes lesiones que no le han impedido ser regular en el campo en los últimos 12 meses, hecho que puede cobrar factura en el sistema de juego de Guillermo Almada.

¿Cuáles son los números de Henry Martín en el Club América?

Desde su llegada al Club América en enero del 2018, la realidad es que la participación de Henry Martín ha sido por demás destacada. Y es que, en estos ocho años en la institución azulcrema, sus registros no solo han sido exitosos a nivel colectivo, sino individual.

Hasta ahora, Henry Martín ha disputado un total de 316 compromisos con el Club América, mismos en donde registra 117 anotaciones y 57 pases a gol en 20,273 minutos distribuidos. Además, hasta hace unas semanas era uno de los líderes y capitanes del cuadro de la capital del país.