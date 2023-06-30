Henry Martín habla sobre la confianza tras marcar con la Selección Azteca

Con goles de Henry Martín y Santiago Giménez la Selección Azteca venció 3-1 a Haití en la segunda jornada de la Copa Oro, el delantero de las Águilas del América habló de la confianza que les da a los dos hombres de ataque del conjunto nacional.

“Sí, no, me da mucho gusto por los dos, si bien como nueve además de estar generando para el equipo, también es importante anotar, entonces nos pone muy contentos, nos da más confianza y por supuesto ayudamos al equipo para ganar”, expresó el delantero del América.

Resumen: México 3-1 Haití | Grupo B, Copa Oro 2023

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La falta de contundencia

A pesar de ganar con marcador de 3-1, la falta de contundencia al arco fue más que evidente por parte de los seleccionados en la primera mitad del juego, Henry aceptó las fallas que tuvieron durante el juego que pudo aver cambiado el rumbo del partido.

“Sí, creo que nos hizo falta mucha contundencia en el primer tiempo y cambiaba totalmente el juego, como el anterior que aprovechamos todas las oportunidades desde el principio, pero lo importante aquí es que el equipo sigue mostrando buenas cosas, sigue trabajando, no se da por vencido situaciones como esas y sigue generando” señaló el delantero azteca.

¿Cómo encarar la última jornada de la fase de grupos?

A falta de una jornada en la fase de grupos de la Copa Oro, la Selección Azteca aseguró su pase a la siguiente ronda, en donde el delantero mexicano aseguró que no tienen que bajar el nivel de competencia para seguir por el buen camino.

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“Igual, tenemos que llevarnos los nueve puntos, creo que el equipo está para eso, los cambios que entran también están respondiendo muy bien, están generando, creo que quien sea que esté en la cancha el equipo funciona muy bien y eso es muy importante” concluyó Martín.