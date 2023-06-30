La Selección Mexicana consigue su pase a Cuartos de Final de la Copa Oro

La Selección Mexicana derrotó por marcador de 3-1 a Haití. El conjunto de Jaime Lozano consiguió su segunda victoria al hilo, luego de vencer al cuadro caribeño y así llegar a seis puntos en el Grupo B de la Copa Oro, para acceder a los Cuartos de Final del certamen.

Tras el empate entre Qatar y Honduras por pizarra de 1-1, México se afianzó en el primer sitio del sector y aunque cayera ante los asiáticos en el úlitmo partido de la Fase de Grupos, el próximo domingo, tendrían que perder por goleada para perder la cima.

El portero Guillermo Ochoa responde 10 preguntas rápidas

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Así fueron los goles de México para derrotar a Haití en la Copa Oro

A pesar de que en el primer tiempo les costó trabajo abrir el marcador, por fin llegó el gol que tanto esperaba Henry Martín. El delantero del América, que en la primera mitad no tuvo suerte frente al arco rival, le tomó un minuto de la parte complementaria para inaugurar la pizarra con un cabezazo, tras un centro de Uriel Antuna.

Ya lo gana México🚨



Así fue el gol de Henry Martín para abrir el marcador contra Haití 🇲🇽🆚🇭🇹 #ConLosProta #CaminoAlOro pic.twitter.com/DGj2OTvZTD — Los Protagonistas (@losprota) June 30, 2023

Diez minutos más tarde, un autogol alargó la ventaja del cuadro azteca. Tras un desborde de Jesús Gallardo, Ricardo Adé quiso cortar el balón con una barrida y para su mala fortuna empujó el balón en propia puerta, aunque detrás de él ya estaba Martín para rematar.

Para ponerle emoción, en un tiro de esquina, Danley Jean Jacques, a 12' del final, abrió el marcador para Haití y así soñar con empatar el partido, además de que fue el primer gol que México y Guillermo Ochoa reciben en el torneo.

Así fue el gol de Santiago Giménez contra Haití

El que también estuvo esperando anotar desde hace varios partidos, era Santiago Giménez. El delantero del Feyenoord cerró la pinza, tras otro buen centro de Antuna, para conseguir su tercer gol con la playera de México: el primero ante Chile, en diciembre de 2021, mientras que otro llegó en mayo de 2022 ante Nigeria, y sentenciar la victoria de la Selección Azteca frente Haití.

Gooool de Santi Giménez😍😍



El 'Bebote' consiguió el 3-1 de Mexico ante Haití 🇲🇽🆚🇭🇹 #ConLosProta #CaminoAlOro pic.twitter.com/tSXsDtEj2O — Los Protagonistas (@losprota) June 30, 2023

La Selección Mexicana cierra la Fase Grupos contra Qatar

El próximo domingo 2 de julio, México se enfrentará ante Qatar y así cerrar su participación en la Fase de Grupos de la Copa Oro, donde espera un triunfo para llegar a los Cuartos de Final en el primer lugar del sector y de forma invicta con tres ganados y cero derrotas.

El encuentro lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con la mejor narración del mundo mundial, en punto de las 7:20 PM (tiempo del centro de México).