Hérculez Gómez, exjugador de Estados Unidos: “En Europa no conocen la Liga BBVA MX”

Europa cada vez se fija más en el talento mexicano. Sucedió con futbolistas como Erik Lira, Armando González o Patricio Salas durante este mercado de verano, pero el interés crece continuamente. Sin embargo, la Liga BBVA MX está lejos de ser un mercado prioritario para los equipos europeos como lo pueden ser el futbol brasileño o argentino, por ejemplo.

Hérculez Gómez, exjugador de la Selección de Estados Unidos y equipos como Cruz Azul, es una voz autorizada dentro de la región. En declaraciones recientes, el nacido en California explicó por qué los clubes europeos no suelen ir detrás de los futbolistas mexicanos en cada mercado, pese a que la Selección Mexicana tuvo un buen papel en la reciente Copa del Mundo.

¿Por qué es difícil llegar a Europa para los jugadores mexicanos?

En un diálogo con Sebastián Salazar, en su canal de YouTube ‘Duel Nats’, Hérculez discutió el problema que atraviesan los jugadores mexicanos a la hora de buscar el sueño europeo. “Lo digo con respeto. Soy un producto de la Liga MX. Soy un producto del futbol norteamericano”, comenzó diciendo el exfutbolista del USMNT.

Crédito: Mexsport

“Muchos de estos países (de Europa) ven a Norteamérica como países exóticos, destinos exóticos. De la misma manera que miramos a China, de la misma manera que miramos a la Saudi Pro League —que está mejor vista en Europa que cualquier cosa en Norteamérica hoy en día—. De la misma manera que pensamos en estos lugares exóticos alrededor del mundo, así es como ellos piensan”, explicó.

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Luego, soltó una frase contundente: “Así que no conocen la Liga MX. No ven la Liga MX. Vieron únicamente una Copa del Mundo”. Posteriomente, continuó con su justificación: “Pero lo digo con respeto. Para ellos, ver a México jugar bien contra Inglaterra es como cuando tú y yo vimos a Cabo Verde jugando bien contra Argentina ¿Sabes?”.

“Es una buena historia. Es un partido divertido. Pero no vas a liderar un equipo de la Premier League y decir: ‘¿Sabes qué? Quiero a ese jugador de Cabo Verde. Hagamos todo lo posible y paguemos de más por él’. Eso no es lo que te llevas de eso. Desafortunadamente, así es como el resto del mundo ve nuestra región”, sentenció.

Brian Gutierrez (L) of Mexico fights for the ball with Declan Rice (R) of England during the match Mexico (Mexican National team) vs (and) England as part of the FIFA World Cup 2026, Round of 16, at Mexico City Stadium, on July 05, 2026, in Mexico city, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Los jugadores mexicanos que salieron a Europa en este 2026 (hasta ahora)

Durante 2026, tres futbolistas mexicanos dieron el salto desde Norteamérica hacia el futbol europeo. Sin embargo, únicamente dos de ellos salieron directamente de la Liga BBVA MX, una cifra que refleja las dificultades mencionadas por Hérculez Gómez.



Obed Vargas: dejó Seattle Sounders para convertirse en jugador del Atlético de Madrid. El mediocampista firmó contrato hasta junio de 2030 y fue el único mexicano que emigró durante el mercado invernal.

dejó Seattle Sounders para convertirse en jugador del Atlético de Madrid. El mediocampista firmó contrato hasta junio de 2030 y fue el único mexicano que emigró durante el mercado invernal. Armando González: salió de Chivas para reforzar al Olympiacos de Grecia. La ‘Hormiga’ llegó mediante una transferencia definitiva después de disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.

salió de Chivas para reforzar al Olympiacos de Grecia. La ‘Hormiga’ llegó mediante una transferencia definitiva después de disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana. Patricio Salas: dejó al Club América para jugar con el Famalicão de Portugal. El delantero de 22 años arribó cedido por una temporada y el acuerdo incluye una opción de compra.

De esta manera, Armando González y Patricio Salas fueron los únicos jugadores que pasaron directamente de la Liga BBVA MX a Europa durante el mercado de verano. Erik Lira también estuvo cerca de sumarse a la lista, pero su posible llegada al Mónaco no se concretó y permaneció en Cruz Azul.