Hernán Crespo no dirigirá el Atlas vs. León... todo indica que sucederá esto

Atlas inicia su participación en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con una situación inesperada en el banquillo. Aunque Hernán Crespo fue anunciado como nuevo entrenador de los Rojinegros, el director técnico argentino no estará presente en el debut frente a León. Todo apunta a que el club ya tiene definido cómo resolverá esta situación.

Con estadio confirmado, los Zorros visitarán a León este viernes 17 de julio con un entrenador distinto al que fue presentado hace unos días. Hernán Crespo todavía no asumirá funciones en el banquillo, por lo que Atlas recurrirá a una solución interna mientras concluye la transición tras la salida de Diego Cocca.

Omar Flores dirigirá a Atlas ante León

El encargado de dirigir a Atlas en la Jornada 1 será Omar Flores, quien asumirá el cargo de forma interina para el partido frente a León. El entrenador forma parte de la institución desde 2019 y ha desempeñado funciones tanto en Fuerzas Básicas como en el cuerpo técnico del primer equipo.

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A lo largo de estos años también trabajó como auxiliar de Raúl Chabrand, Benjamín Mora, Beñat San José, Gonzalo Pineda y Diego Cocca. Su conocimiento del plantel fue uno de los factores que llevaron al club a confiarle el equipo para este duelo.

Hernán Crespo apunta a debutar en la Jornada 2

Todo indica que la espera para ver a Hernán Crespo en el banquillo será breve. La expectativa es que el entrenador argentino ya esté al frente del equipo para la segunda jornada del Apertura 2026, cuando Atlas reciba a Santos Laguna.

Una vez que Crespo tome el mando de manera oficial, Omar Flores volvería a ocupar un lugar dentro del cuerpo técnico como auxiliar, función que ha desempeñado durante buena parte de su etapa en el club.

Atlas quiere un nuevo estadio.|Atlas FC

Los números de Omar Flores como entrenador interino

Esta no será la primera ocasión en la que Omar Flores dirija al primer equipo de Atlas. Antes del encuentro frente a León ya acumulaba seis partidos como entrenador interino de los Rojinegros.

Su balance registra una victoria, dos empates y tres derrotas. Ahora buscará mejorar ese registro y darle a Atlas un buen inicio en el Apertura 2026, mientras la afición espera el debut oficial de Hernán Crespo como nuevo DT del conjunto tapatío.

