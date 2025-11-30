Luchadora recuerda el trágico momento donde su pareja intentó matarla; hoy el hombre vive en libertad

El pasado 25 de noviembre se conmemoró de nueva cuenta el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, por ello una luchadora aprovechó para recordar su lamentable situación. Y aunque muchos no lo sabían, Stephanie Vaquer recordó que su caso sigue abierto, esto cuando en México (ella denunció) su ex pareja intentó matarla. Esto se sabe respecto del caso de la gladiadora chilena.

¿Qué pasó con la luchadora, Stephanie Vaquer en 2023?

La chilena tuvo un periodo como profesional en México, incluso ahí fue donde se le puso el mote de La Primera, sin embargo en 2023 vivió una situación que casi le cuesta la vida. En ese entonces era pareja del también luchador, Cuatrero. Sin embargo, eso terminó en un caso legal que sigue abierto.

Por eso, mandó un mensaje en su cuenta de Instagram el 25 de noviembre, donde justamente comentó: “Que él siga libre a pesar de haber intentado matarte por celos, y que encima te digan que deberías estar agradecida por estar viva… también es violencia”. Y es que los reportes más recientes indican que liberaron a este hombre en abril.

Aunque no dio detalles en un programa de YouTube, el propio luchador dijo que el proceso sigue en curso y que no daría más declaraciones para no entorpecer el caso. Sin embargo, las palabras de la sudamericana han sido contundentes sobre lo que está ocurriendo, con ella ya lejos del país.

¿El agresor de la luchadora, Stephanie Vaquer, pisó la cárcel?

Sí, Rogelio “N” estuvo en el reclusorio oriente tras la investigación hecha por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Allí se encontró que la denuncia contra el ciudadano mexicano dictaba que estranguló y golpeó contra una pared a Stephanie. Ante eso, hay dudas de lo que esté ocurriendo en estos momentos, pues no hay sentencia contra el ciudadano mexicano.

Entonces, tocará esperar que la justicia mexicana siga el debido proceso de la denuncia impuesta ya hace dos años. Mientras tanto, la chilena sigue siendo una de las peleadoras más importantes del mundo, avecinándose defensas de su corona en WWE.