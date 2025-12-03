John Cena y sus grandes rivales; estos son los luchadores con los que más peleó

El día de decir adiós se acerca y ante un cierre de carrera que sigue sin convencer a muchos, John Cena dará un paso al costado. Por ello, es un excelente momento para conocer el top5 de los luchadores con los que más peleó a lo largo de su vida. Y es que la leyenda tuvo muchas rivalidades impresionantes, pero estos hombres fueron con los que más repitió arriba de un cuadrilátero.

Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro

¿Quiénes fueron los luchadores con los que más peleó John Cena en su carrera?

Con 48 años y con la intención de cederle el espacio a las nuevas generaciones, John Felix Anthony Cena llega al final de su trayecto como superestrella de la WWE. Y precisamente en ese contexto, se recuerda a los hombres con los que más se enfrentó a lo largo de sus 23 años y medio de carrera.

5.- Seth Rollins (145 peleas) - Uno de los grandes íconos de los años recientes en el wrestling estadounidense tuvo la oportunidad de ser parte de este top5 en la parte final del trayecto de Cena.

Uno de los grandes íconos de los años recientes en el wrestling estadounidense tuvo la oportunidad de ser parte de este top5 en la parte final del trayecto de Cena. 4.- Big Show (171 peleas) - Aunque no todos lo tenían en mente, Big Show estuvo muchos años en la empresa y siendo protagonista en lo más importante. Ante eso, ahí se encontró con John en repetidas ocasiones.

Aunque no todos lo tenían en mente, Big Show estuvo muchos años en la empresa y siendo protagonista en lo más importante. Ante eso, ahí se encontró con John en repetidas ocasiones. 3.- The Miz (172 peleas) - Mientras que este rival vivió algo parecido que Big Show, pues aunque hoy no goza de las grandes historias… se mantuvo en la élite durante muchas temporadas en el pasado.

Mientras que este rival vivió algo parecido que Big Show, pues aunque hoy no goza de las grandes historias… se mantuvo en la élite durante muchas temporadas en el pasado. 2.- Edge (180 peleas) - Una de las leyendas más queridas el wrestling en la actualidad fue parte elemental del desarrollo como figura del nacido en Boston. Por ello era evidente que aparecería en lo más alto de este listado.

Una de las leyendas más queridas el wrestling en la actualidad fue parte elemental del desarrollo como figura del nacido en Boston. Por ello era evidente que aparecería en lo más alto de este listado. 1.- Randy Orton (260 peleas) - Y esto era bastante claro para los fanáticos de la WWE, por ello la diferencia con el segundo lugar es inmensa. Randy es probablemente la rivalidad más trascendental que tuvo John Cena, pues ambos son de lo mejor en la historia de la empresa de lucha libre.

As we bid Goodbye to the Goat here are the Top 5 Wrestlers who had the most matches against John Cena. pic.twitter.com/FIy0mgqDl6 — DirtyDomDom (@DirtyDomDom) December 1, 2025

¿Quién será el último rival en la carrera de John Cena?

El torneo que ha traído una fila de críticas a WWE, lo cual ha sido una constante durante todo el año, ya tiene a sus grandes finalistas. Los dos hombres que se verán las caras en la final son Gunther y LA Knight, lo que genera bastante expectativa. El ganador de este torneo será el hombre que enfrente a la leyenda el próximo 13 de diciembre en el Saturday Night’s Main Event.

De entre los nombres que aparecieron en el torneo del hoy actor, estos dos finalistas tiene perfiles distintos. Muchos indican que el austriaco no tiene mucho sentido de triunfar en el torneo, pues es alguien que no necesita ese empuje en su historia dentro de WWE. Mientras que tal vez el perfil de LA Knight cumpliría más con ese luchador que puede encontrar el protagonismo de cara al futuro.