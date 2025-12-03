deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

John Cena y sus grandes rivales; estos son los luchadores con los que más peleó

A nada de que John Cena termine su carrera como luchador profesional, estas son las cifras de los gladiadores con las que más veces se enfrentó en el ring.

john-cena-estos-son-luchadores-con-los-que-mas-peleo-pb-notas
Crédito: Instagram - @johncena y @wweespanol.
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

El día de decir adiós se acerca y ante un cierre de carrera que sigue sin convencer a muchos, John Cena dará un paso al costado. Por ello, es un excelente momento para conocer el top5 de los luchadores con los que más peleó a lo largo de su vida. Y es que la leyenda tuvo muchas rivalidades impresionantes, pero estos hombres fueron con los que más repitió arriba de un cuadrilátero.

Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro

¿Quiénes fueron los luchadores con los que más peleó John Cena en su carrera?

Con 48 años y con la intención de cederle el espacio a las nuevas generaciones, John Felix Anthony Cena llega al final de su trayecto como superestrella de la WWE. Y precisamente en ese contexto, se recuerda a los hombres con los que más se enfrentó a lo largo de sus 23 años y medio de carrera.  

  • 5.- Seth Rollins (145 peleas) - Uno de los grandes íconos de los años recientes en el wrestling estadounidense tuvo la oportunidad de ser parte de este top5 en la parte final del trayecto de Cena. 
  • 4.- Big Show (171 peleas) - Aunque no todos lo tenían en mente, Big Show estuvo muchos años en la empresa y siendo protagonista en lo más importante. Ante eso, ahí se encontró con John en repetidas ocasiones. 
  • 3.- The Miz (172 peleas) - Mientras que este rival vivió algo parecido que Big Show, pues aunque hoy no goza de las grandes historias… se mantuvo en la élite durante muchas temporadas en el pasado.
  • 2.- Edge (180 peleas) - Una de las leyendas más queridas el wrestling en la actualidad fue parte elemental del desarrollo como figura del nacido en Boston. Por ello era evidente que aparecería en lo más alto de este listado. 
  • 1.- Randy Orton (260 peleas) - Y esto era bastante claro para los fanáticos de la WWE, por ello la diferencia con el segundo lugar es inmensa. Randy es probablemente la rivalidad más trascendental que tuvo John Cena, pues ambos son de lo mejor en la historia de la empresa de lucha libre. 

¿Quién será el último rival en la carrera de John Cena?

El torneo que ha traído una fila de críticas a WWE, lo cual ha sido una constante durante todo el año, ya tiene a sus grandes finalistas. Los dos hombres que se verán las caras en la final son Gunther y LA Knight, lo que genera bastante expectativa. El ganador de este torneo será el hombre que enfrente a la leyenda el próximo 13 de diciembre en el Saturday Night’s Main Event.

De entre los nombres que aparecieron en el torneo del hoy actor, estos dos finalistas tiene perfiles distintos. Muchos indican que el austriaco no tiene mucho sentido de triunfar en el torneo, pues es alguien que no necesita ese empuje en su historia dentro de WWE. Mientras que tal vez el perfil de LA Knight cumpliría más con ese luchador que puede encontrar el protagonismo de cara al futuro.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×