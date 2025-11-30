Dominik Mysterio declaró qué le dice a los niños que son sus fans; no creerás sus consejos

En un momento de su carrera donde prácticamente tiene un alto reconocimiento por parte de todos los luchadores y fanáticos del universo WWE y AAA, Dominik Mysterio está perfeccionando su personaje y cada vez la gente lo reconoce más como el Sucio Dom y sus derivados. Ante eso, algunos no están tan de acuerdo del ejemplo que le da a los niños… y menos de los mensajes que les comunica.

¿Qué consejos le está dando Dominik Mysterio a los niños?

Desde la traición que concretó contra su padre y contra Edge en el 2022, el hijo de Rey Mysterio dio un giro en su carrera que le permitió estar entre lo mejor de la empresa en estos momentos. Su cambio total de personaje le permitió ser un heel prácticamente perfecto y hoy ya lo luce de nueva cuenta como el Campeón Intercontinental.

Pero lejos de su victoria en Survivor Series, algo que causó mucha conversación en redes fue la forma en la que Dom le habla a los niños. Aseguró que no teme generar caos mal aconsejando a las infancias fanáticas de WWE. “Cuando Santa ve a un niño pequeño le dice: Pórtate bien o no vas a recibir regalo. Cada vez que veo a un niño pequeño, y es fan de Dirty Dom, lo primero que le digo cuando se va es: Más vale que sigas portándote mal. Saca malas notas en la escuela. Haz lo que quieras. No escuches a tus padres. Hermano, voy a crear caos. ¿Por qué no?”.

Al final del día, el joven luchador de 28 años sigue haciendo lo suyo para que su personaje gane más impacto… incluso mal aconsejando a los niños.

¿Cómo recuperó el Campeonato Intercontinental Dominik Mysterio?

Ante esa figura reforzada del heel dentro de la empresa estadounidense, acaba de ganar otra de sus peleas con trampa, pues concretó el ataque de varias mujeres contra John Cena… incluyendo el regreso de Liv Morgan. La güerita del nacido en San Diego se metió al ring para golpear con el cinturón a la leyenda viviente y así ayudar a Dom a vencer a John en su última aparición en un magno evento de WWE.

Por ello, las personas están ávidas de lo que suceda en el próximo Monday Night Raw, que muy probablemente tenga la continuación de esta noche, donde el Sucio Dom se sigue colocando entre lo más importante de la empresa.