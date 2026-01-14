Este es el historial en juegos directos entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé

El fin de semana pasado los amantes del futbol presenciaron un nuevo duelo directo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé , llamados a ser las próximas estrellas del balompié internacional de cara a los próximos diez años. En ese sentido, vale decir que el palmarés se marca prácticamente en su totalidad hacia el español.

Diego Simeone habla tras perder contra el Real Madrid en la Supercopa de España

El Barcelona sumó un título más en su historia luego de conquistar la Supercopa de España al derrotar al Real Madrid por 3-2. Esto no solo significó un nuevo campeonato paralelos blaugranas, sino también un triunfo más para Lamine Yamal en su duelo directo contra Kylian Mbappé.

¿Cuál es el historial directo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé?

En los últimos 18 meses; es decir, en el último año y medio, Lamine Yamal y Kylian Mbappé se han enfrentado en distintos escenarios no solo dentro de la primera división española, sino también en la Supercopa de España, la Copa del Rey y el ámbito internacional con la Nations League.

Te puede interesar: Estos son los actuales campeones de la WWE rumbo al Royal Rumble

Te puede interesar: ¿Quién es el club más caro de la Liga BBVA MX en el CL2026?

Lo de Lamine Yamal en duelos directos ante Kylian Mbappé es IMPRESIONANTE. En Eurocopa, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Nations League. A nivel clubes y a nivel selección. Como local, como visitante y en sede neutral. Son ¡¡7 TRIUNFOS!! en los últimos 18 meses. Y en la… pic.twitter.com/ok30JWmTV5 — Invictos (@InvictosSomos) January 11, 2026

En este periodo de tiempo, los juegos directos entre ambos tienen a un claro ganador, pues Lamine Yamal ha sumado siete triunfos sobre la actual estrella del Real Madrid, obteniendo triunfos no solo con el Barcelona, sino también en el apartado internacional con la Selección de España.

En estos cotejos, además, Lamine Yamal ha sido figura en la mayoría de ellos, lo cual habla de la increíble calidad que el español ha demostrado cuando tiene enfrente a uno de los mejores jugadores del mundo, mismo que actualmente es tachado de ser el responsable de haber despedido a Xabi Alonso de la Casa Blanca.

¿Cuántos goles tiene Lamine Yamal como profesional?

Pese a tener solamente 18 años de edad, Lamine Yamal es considerado el auténtico heredero al trono que Lionel Messi dejó vacante con el Barcelona. Desde su debut el español ha mostrado dotes que lo hacen brillar sobre los demás; además, ya registra 34 anotaciones y 45 pases a gol en 138 duelos disputados con el conjunto culé.