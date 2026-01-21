¡Amplia ventaja! Este es el historial de juegos entre la Selección Mexicana y Panamá

Todo está listo para que se lleve a cabo el primer duelo de preparación que la Selección Mexicana tendrá en este año, lo anterior con miras a lo que será la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, vale decir que el conjunto nacional disputará un duelo vital ante el cuadro de Panamá.

Será este jueves cuando la Selección Mexicana liderada por Javier, el Vasco Aguirre, busque un triunfo en su primer juego rumbo a la Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Por tal motivo, aquí conocerás cuál es la amplia ventaja del cuadro azteca frente al combinado de Panamá.

¿Cuál es el palmarés entre la Selección Mexicana y Panamá?

A pesar de que el conjunto de Panamá ha tenido una evolución significativa en los últimos años, la realidad es que la disparidad entre este cuadro y la Selección Mexicana, al menos en cuanto a resultados se refiere, sigue siendo importante al grado de que existe una especie de paternidad de parte de la escuadra nacional.

México y Panamá se han visto las caras en 27 enfrentamientos a lo largo de la historia, contando con 19 triunfos para la Selección por 6 empates y únicamente 2 derrotas. Además, en cuanto a competiciones se refiere es en la Nations League en donde los verdes suman cinco triunfos en relación a su rival.

Curiosamente, las únicas dos victorias de Panamá ante la Selección Mexicana se dieron en distintas ediciones de Copa Oro, por lo que ahora el cuadro de Adalberto Carrasquilla, quien también estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA, buscará sorprender a propios y extraños en duelo programado para este jueves a las 7 de la noche.

¿Cuál será el siguiente juego de preparación de la Selección Mexicana?

Una vez superada esta primera prueba ante el cuadro de Panamá, la Selección Mexicana disputará un duelo más frente al conjunto de Bolivia, mismo que también está en la lucha por llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El partido está programado para este domingo en punto de las 13:30 horas.