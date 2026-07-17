Histórico: Gilberto Mora compartirá equipo con su padre en el Apertura 2026

Xolos de Tijuana comenzó el Apertura 2026 con el pie derecho al meterle 3-1 a Tigres, uno de los clubes que en cada torneo es candidato al título. Pese a que Gilberto Mora no jugó, su padre sí estuvo en el terreno de juego y es que en esta nueva temporada compartirán equipo, algo histórico.

Sebastián Abreu confirmó que a su cuerpo técnico se unió Gilberto, padre del seleccionado mexicano, quien tomará el lugar del uruguayo Carlos Pinto. Con ello, se dará algo insólito en el Apertura 2026, torneo en el que Chivas tendrá 2 bajas importantes, pues tanto el "Loco" como Gil papá dirigirán a sus hijos en el conjunto de Tijuana.

Mora papá se integró al cuerpo técnico de Sebastián Abreu.

"No sé cuántas veces han pasado que 2 papás dirijan a sus hijos. Nos aporta muchísimo y creo que necesitamos también tener el conocimiento a pleno de todos estos jugadores que estamos queriendo proyectar. Él tiene una vasta trayectoria en Fuerzas Básicas y ni hablar de lo que fue su recorrido como futbolista", mencionó el entrenador de Xolos.

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La gran amistad de Abreu y Gil papá

Abreu y Mora papá han forjado una gran amistad que se dio dentro del terreno de juego, pues después de cumplir con sus actividades con Xolos, juegan en una liga amateur de futbol 7 con el equipo de Tijuana. Gilberto es quien pone la magia y pone orden en el medio campo, mientras que Sebastián es el goleador, tal y como en los viejos tiempos.

El recorrido de Gil papá hasta llegar al primer equipo

Gilberto Mora Olayo colgó los botines en 2011 con Jaguares de Chiapas, club en el que es recordado por salvarlo de un descenso gracias a un gol. Después de ello permaneció en el equipo, hasta que en 2015 fue invitado a trabajar en las Fuerzas Básicas de Xolos.

Con el conjunto Fronterizo, Mora Olayo lleva 10 años y ha pasado por diferentes categorías, tanto como entrenador como asistente.

