La HORA EXACTA para ver el Atlético de San Luis vs Cruz Azul, partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

¡Debuta el campeón!. Este viernes 17 de julio, la Máquina de Cruz Azul inicia la defensa de su corona en la fecha inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Atlético de San Luis recibirá al conjunto cementero en lo que promete ser un choque electrizante desde el silbatazo inicial.

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¿A qué hora comienza el partido Atlético de San Luis vs Cruz Azul?

Para que no te pierdas ni un solo segundo de este partido, aquí te dejamos la HORA EXACTA:

Hora: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Libertad Financiera

¿Cómo llegan Atlético de San Luis y Cruz Azul para este partido?

El conjunto potosino inicia una nueva era con la firme intención de borrar el trago amargo del primer semestre del año, donde se quedaron fuera de la Liguilla tras perder 9 de sus 17 compromisos en la fase regular (G5, E3, P9). Esa inercia negativa provocó el cese del estratega español Guillermo Abascal en marzo, dejando un breve interinato de Raúl Chabrand.

Para este certamen, la directiva apostó por el técnico mexicano Diego Mejía, y las cosas han arrancado con el pie derecho: durante la pretemporada sostuvieron cuatro duelos, ganando tres de ellos (G3, E1). Además, San Luis se aferra a su localía, pues en su feudo consiguieron tres de sus cinco victorias del torneo pasado, cerrando de hecho con un triunfo de 2-0 ante Santos Laguna en su último juego en casa.

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Por su parte, Cruz Azul llega con el ánimo por los cielos tras conquistar su ansiado décimo título de liga en un cardíaco cierre ante los Pumas de la UNAM, venciéndolos con un marcador global de 2-1. La directiva cementera respaldó plenamente la continuidad de Joel Huiqui, quien tomó el timón en la última jornada de la fase regular y terminó guiando al plantel hacia la gloria.

Huiqui presume una impresionante racha de siete partidos invicto al mando (G5, E2) y buscará mantener el paso perfecto en una cancha que suele sentarle bien a los celestes: de sus últimas cinco visitas a territorio potosino, la escuadra capitalina apenas registra una derrota (G2, E2, P1). Además, cerraron el torneo anterior hilando tres victorias consecutivas fuera de casa, anotando dos o más goles en cada una de ellas. Las cartas están sobre la mesa, el campeón debuta a las 19:00 horas.

