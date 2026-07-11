CONFIRMADO: La HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs Comunicaciones de Guatemala, amistoso previo al Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul se declara listo para afrontar su último ensayo de pretemporada este sábado 11 de julio, ante el conjunto guatemalteco Comunicaciones. Con la mira puesta en el bicampeonato, el técnico mexicano Joel Huiqui busca engranar los últimos detalles tácticos de su equipo antes del silbatazo inicial del torneo Apertura 2026.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Para este encuentro, la directiva cementera trasladó el encuentro al Estadio de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul (anteriormente conocido como Estadio 10 de Diciembre). La respuesta de la afición fue pasional, reportándose boletaje agotado desde días previos para presenciar la última exhibición del campeón de la Liga BBVA MX antes de su debut oficial.

¿A qué hora juega Cruz Azul contra Comunicaciones?

Para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso, te presentamos la información de la agenda deportiva:

La HORA EXACTA: El silbatazo inicial sonará en punto de las 13:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

El silbatazo inicial sonará en punto de las (Tiempo del Centro de México). Sede: Estadio de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul , Hidalgo.

Estadio de la , Hidalgo. El rival: El Comunicaciones de Guatemala, que tiene como máxima figura a Dairon Reyes, quienes también se encuentran en fases de pretemporada.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

La pretemporada terminará de golpe esta semana, pues el calendario oficial de la Liga BBVA MX no otorga tregua. La Máquina Celeste iniciará formalmente la defensa de su corona en la Jornada 1 del torneo de manera inmediata.

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El debut oficial de Cruz Azul en el Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo viernes 17 de julio de 2026. El conjunto de Joel Huiqui tendrá que meterse a una aduana complicada en calidad de visitante, cuando se enfrente al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras. Dicho partido arrancará formalmente a las 19:00 hrs (Tiempo del Centro de México), marcando el arranque formal de una campaña donde la escuadra cementera tiene la exigencia histórica de ir por el bicampeonato.

