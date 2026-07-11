Estos son los refuerzos que Pumas busca para el Apertura 2026

Pumas es uno de los equipos que más cambios ha tenido en los últimos días desde el abandono de Efraín Juárez, quien tomó la decisión de salir de la Liga BBVA MX con miras a una nueva aventura en Hungría y que, ante ello, obligó a la directiva a buscar su reemplazo de forma rápida.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Fue así como, en cuestión de días, Pumas confirmó la llegada de Esteban Solari, quien estuvo en el club como jugador y que ahora llega como entrenador con la intención clara de llevar al club a lo más alto de la Liga BBVA MX. Ahora bien, ¿cuál es el plan de la institución en este mercado de fichajes?

¿Qué plan tiene Pumas para sus refuerzos rumbo al Apertura 2026?

De acuerdo con información del periodista especializado César Luis Merlo, la directiva de Pumas, encabezada por Esteban Solari, tiene en mente un par de refuerzos en este mercado de transferencias, sobre todo, por las bajas que el club ha tenido después de la final perdida.

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¡Histórico! 🇲🇽✨

Muchas felicidades Memote por ese tremendo debut mundialista, y a @miseleccionmx por cerrar una fase de grupos perfecta: ¡3 victorias, 9 puntos y el liderato!



Primera vez que se logra. ⚽️👌💯#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/sVD9EsbzQY — PUMAS (@PumasMX) June 25, 2026

La fuente no dio a conocer el nombre de los elementos que Pumas tiene en mente reforzar; sin embargo, sí evidenció que, parcialmente, el cuadro capitalino desea un lateral derecho y un extremo por el costado izquierdo, esto después de la baja que significó el mexicano Jordan Carrillo.

Hasta el momento lo único que se sabe es que Pumas desea fichar a un elemento mexicano y joven para sustituir a Jordan Carrillo aunado a las altas de Córdova y Calderón; del mismo modo, se menciona que el club podría tener más bajas en los siguientes días, destacando nombres como Rubén Duarte y, por supuesto, Pedro Vite.

¿Cuándo y contra quién debuta Pumas en el Apertura 2026?

Cual se si tratase de una obra del destino, Pumas debutará en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX precisamente ante Pachuca, último equipo de Esteban Solari antes de llegar al Pedregal. El duelo se llevará a cabo el sábado 18 de julio en CU en punto de las 5 de la tarde.

