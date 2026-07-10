La Liga BBVA MX ve con buenos ojos el regreso de James Rodríguez: este equipo lo tendría en carpeta

James Rodríguez dejó la Liga BBVA MX en diciembre de 2025 tras terminar contrato con Club León. El mediocampista cafetero emprendió su primera experiencia en Estados Unidos tras haber firmado contrato con Minnesota United. Sin embargo, tras la participación de Colombia en la Copa del Mundo, el ex Real Madrid se encuentra como agente libre y un regreso a México aparece como posible opción.

James tuvo un paso correcto por León, pero no pudo cumplir con los objetivos de la institución. No obstante, el jugador habría estado muy a gusto con su vida en suelo mexicano, por lo que regresar a la Liga BBVA MX le tienta cada vez más. En este contexto, el Club América ha sido el equipo que más se ha movido para tratar de concretar la vuelta de Rodríguez al balompié nacional.

Club América buscaría tentar a James Rodríguez

Diversos reportes señalan que James Rodríguez se encuentra en la lista de deseos del Club América para afrontar el Apertura 2026. En un principio, la afición azulcrema creyó que se trataba de un simple rumor generado en redes sociales, pero con el paso de las horas el escenario comenzó a ser cada vez más real. Resulta que el volante ofensivo sí es de interés en Coapa y se encuentra en el radar del club desde hace semanas.

|Crédito: @ClubAmerica / X

La información señala que aún no hay negociación formal entre ambas partes, pero América se ha interesado fuertemente en el futbolista de la Selección de Colombia por la calidad y experiencia que posee. El entorno de James habría sido sondeado por representantes de las Águilas para conocer la postura y situación actual del futbolista de 34 años, que busca nuevo equipo tras el Mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



Cómo fue el paso de James Rodríguez por Club León

James Rodríguez llegó a Club León en enero de 2025 como uno de los fichajes más importantes de la Liga BBVA MX. El mediocampista colombiano asumió rápidamente un papel protagonista y durante el Clausura 2025 registró dos goles y seis asistencias, además de participar directamente en una tercera parte de las anotaciones del conjunto esmeralda durante la fase regular.

James Rodríguez podría retirarse después del próximo mundial|Crédito: Mexsport

Sin embargo, su etapa en México quedó marcada por la falta de resultados colectivos. León fue excluido del Mundial de Clubes 2025 por incumplir las reglas de multipropiedad de la FIFA, una decisión que posteriormente fue ratificada por el TAS. Además, el equipo no consiguió avanzar a la Liguilla del Apertura 2025 y terminó en la posición 17 de la tabla.

James cerró su ciclo con La Fiera al finalizar su contrato en diciembre de 2025. En total, disputó 34 partidos oficiales, marcó cinco goles y repartió nueve asistencias, de acuerdo con los registros de Transfermarkt. Pese a sus números individuales, el colombiano se marchó sin títulos y sin lograr que León recuperara protagonismo en el futbol mexicano.