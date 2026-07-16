HORA EXACTA para ver Xolos de Tijuana vs Tigres, juego de la Jornada 1 del Apertura 2026

Inicia este jueves 16 de julio la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la frontera se encenderá con uno de los duelos más atractivos. Los Xolos de Tijuana reciben en el Estadio Caliente a los Tigres de la UANL, en un choque que promete emociones.

Si no quieres perderte ningún detalle de este prometedor debut, aquí te contamos el horario exacto y las claves de este enfrentamiento.

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¿A qué hora y dónde ver el partido Xolos vs Tigres?

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026

Jueves 16 de julio de 2026 Hora exacta: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 20:00 horas (Tiempo local de Tijuana)

(Tiempo del Centro de México) / (Tiempo local de Tijuana) Sede: Estadio Caliente (Tijuana, Baja California)

¿Cómo llegan Xolos y Tigres para este partido?

El conjunto fronterizo inicia este torneo con sed de revancha. Tijuana intentará mejorar considerablemente con respecto a lo mostrado en su anterior campaña de liga, donde una buena actuación invicta en el último mes de la fase regular (G3, E2) no fue suficiente para acceder a la Liguilla, finalizando en la novena posición de la tabla general con un saldo de 5 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

Sin embargo, hay espacio para el optimismo. Como un buen augurio para la afición rojinegra, los Xolos sí lograron colarse a la fase final en los últimos dos torneos de Apertura. Comenzar este certamen en casa se presenta como la oportunidad perfecta para arrancar con el pie derecho, considerando que Tijuana solo ha perdido un partido oficial como local desde el inicio de la temporada 2025/26 (G9, E9, P1), una racha sumamente sólida que incluye, además, dos valiosos triunfos ante el rival que enfrentan esta noche.

Por su parte, los Tigres de la UANL llegan con la tarea de disipar las dudas del semestre anterior. Los universitarios clasificaron a duras penas a la Liguilla en el pasado Clausura 2026 al concluir en la séptima posición de la tabla regular (G7, E4, P6) tras una campaña bastante irregular. Esa inconsistencia terminó pasándoles factura, siendo eliminados por el Guadalajara en los cuartos de final debido a la regla de desempate por posición en la tabla, luego de un emocionante empate global de 3-3.

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A pesar del trago amargo, esa clasificación mantuvo el impresionante récord del cuadro felino, que ha logrado meterse a la fiesta grande en todos los torneos completos que ha disputado desde el lejano Clausura 2014. El objetivo de los dirigidos por Guido Pizarro es mantener intacta esa racha, aunque el panorama inicial luce cuesta arriba: no haber conseguido la victoria en sus últimas seis visitas de liga (E2, P4) convierte su viaje a la perrera más grande del Mundo en una prueba de fuego sumamente compleja para abrir el Apertura 2026.

