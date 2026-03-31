Hormiga González le envía este contundente mensaje a Javier Aguirre en México y todos le apoyan

Armando ‘Hormiga’ González está viviendo un presente que jamás imaginó meses atrás. El delantero de 22 años se ha convertido en una de las opciones principales del ataque de la Selección Mexicana por decisión de Javier Aguirre y hoy mantiene intacto su sueño de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su lugar no está asegurado, pero emocionó a todos los aficionados mexicanos con sus declaraciones que muestra su mentalidad ganadora.

Previo al juego entre México y Bélgica que se llevará a cabo este martes 31 de marzo en Estados Unidos, el goleador de Chivas de Guadalajara dejó unas declaraciones que fueron bien recibidas por el público local. Hormiga aceptó que su rol sea secundario en estos momentos y mostró una gran predisposición para ayudar al seleccionado nacional desde su lugar, ya sea siendo titular o ingresando desde el banco de suplentes.

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

“No tengo ningún problema en ser suplente, estoy para lo que me necesiten, ser aguador, un minuto, cinco minutos, lo que necesiten de mí, yo voy a dar mi cien por cien”, fue lo que expresó González al ser consultado sobre su rol actual en el equipo del ‘Vasco’ Aguirre. El delantero expuso su mentalidad ganadora que fue admirada por los fanáticos mexicanos en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Los aficionados reaccionan a las declaraciones de Hormiga González

Debido a su humildad y su gran calidad dentro del campo, el canterano de Chivas se ha ganado el respeto de miles de aficionados mexicanos. En redes sociales, destacaron su forma de pensar, la cual lo llevará a ser un jugador de qué hablar en un futuro. “Esa mentalidad es la que lo llevará a hacer cosas grandes e importantes…”, expresó un usuario en la plataforma X.

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Un sueño hecho realidad

Hormiga González compartió sus emociones de lo que fue su debut en el Estadio Azteca (ahora Banorte), afirmando que es un sueño que arrastraba desde pequeño. "Es algo que sueñas desde niño, estás en la escuela y en el patio de tu casa, te imaginas que estás jugando, la gente grita tu nombre, no sabía cómo reaccionar en la banca. Estaba con ganas de entrar y ayudar al equipo", compartió el seleccionado mexicano.

Finalmente, explicó que aún tiene mucho por mejorar pese al gran momento que atraviesa en la Liga BBVA MX: "Cuando fallas te queda mucho por aprender, sé que tengo muchas cosas por mejorar. No me conformo, no estoy satisfecho".

