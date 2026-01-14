Partidos de HOY miércoles 14 de enero en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con cinco partidos continúa la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este miércoles 14 de enero destacando el duelo de felinos entre Tigres y Pumas en la cancha del Volcán que podrás ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca.

RESUMEN: Juárrez 0 - 1 Chivas | J2 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Cruz Azul vs Atlas - Estadio Cuauhtémoc - 17:00 horas

Cruz Azul intentará recuperarse de la sorpresa en la primera jornada y sumar sus primeros puntos en este encuentro en casa al recibir a Atlas, quien ganó en su debut en el certamen.

La Máquina comenzaba este torneo con grandes aspiraciones pero afrontó su primer bache de la campaña en la primera jornada, acabando su visita a León con una derrota por 1-2. Pese a ello, es pronto para encender las alarmas en el conjunto celeste, que también comenzó el torneo pasado sin ganar en sus primeros dos partidos (E2)

Atlas comenzó su campaña con el pie derecho. Sin embargo, registrar victorias al hilo para comenzar este torneo parece complicado considerando que el conjunto rojinegro no gana un partido como visitante en liga desde julio de 2025 (E2, P6 desde entonces).

Querétaro vs Tijuana - Estadio Corregidora - 19:00 horas

Querétaro y Tijuana lograron igualar en sus respectivos partidos de la Jornada 1, por lo que ambos ahora están en busca de su primera victoria en el torneo. El conjunto local no pierde desde octubre, mientras que el visitante no gana desde noviembre.

El plantel queretano se está adaptando a las órdenes del estratega chileno Esteban González, pero esta será la verdadera prueba de fuego ya que será el primer duelo en casa de este año. En este momento la escuadra queretana cuenta con tres partidos sin perder en todas las competiciones (G2, E1).

Los Xolos lograron detener a la ofensiva del América y aseguró un empate por marcador de 0-0. Podría considerarse un buen resultado por el rival al que enfrentó, pero algunos no estarán contentos, dado que desaprovechó la oportunidad de iniciar con una victoria en casa.

América vs Atletico de San Luis - Estadio Ciudad de los Deportes - 19:05 horas

América y San Luis se enfrentan en esta segunda jornada del Clausura 2026 con la intención de sumar su primera victoria en este torneo.

Tras ser eliminado en los cuartos de final del pasado torneo de liga, América espera llegar más allá en esta nueva campaña, aunque su debut dejó dudas en su entorno al empatar por 0-0 en su visita a Tijuana.

San Luis no tuvo el comienzo más sencillo en este Clausura ya que tuvo que recibir la visita de Tigres, en un partido que acabaría perdiendo por 1-2. Esto, aunado a su mal cierre en la campaña anterior, hacen que el cuadro potosino llegue a este encuentro con una racha de cuatro derrotas oficiales consecutivas.

TE PUEDE INTERESAR:



Tigres vs Pumas - Estadio Universitario - 20:50 horas

Tigres inició con el pie derecho su andar en el campeonato, e intentará encadenar triunfos cuando reciba la visita de un Pumas que está en busca de su primera victoria en el certamen.

El partido lo podrás ver a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, el regreso de Luis Garcia y el análisis de KJorge Campos.

Toluca vs Santos Laguna - Estadio Nemesio Díez - 21:10 horas

El vigente bicampeón, Toluca, inició con el pie derecho su participación en el torneo y quiere continuar con el éxito en este choque ante Santos Laguna que perdió en su debut.

El cuadro mexiquense ha hecho de su casa una fortaleza y de hecho mantiene una racha de diez partidos sin perder (G7, E3) en este recinto, desde el pasado mes de julio cuando perdió ante Tigres.

Santos no logró hacer pesar la localía en su enfrentamiento ante el Necaxa, ya que perdió por marcador de 1-3. El director técnico Francisco Rodríguez deberá hacer ajustes defensivos para encarar este partido, después de ser el equipo que más goles recibió en la Jornada 1.

