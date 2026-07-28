Hugo Camberos: este es el pequeño sueldo que tiene el delantero de Chivas

Hugo Camberos vive uno de los mejores momentos de su joven carrera. Mientras gana protagonismo con Chivas —que se reforzó con una figura del Mazatlán— y también destaca con la Selección Mexicana Sub-20, muchos aficionados comenzaron a preguntarse cuánto gana actualmente el atacante rojiblanco.

La realidad es que Hugo Camberos continúa percibiendo un sueldo muy bajo en comparación con otros jugadores y con los refuerzos de Chivas para el Apertura 2026. De acuerdo con los datos publicados en sitios especializados, el extremo todavía mantiene un contrato con condiciones propias de un futbolista juvenil.

Hugo Camberos recibió una propuesta del Brujas de Bélgica; sin embargo, Chivas la rechazó|@camberos.58

Hugo Camberos sigue con un salario de juvenil

Hugo estaría entre los cinco futbolistas con menor salario dentro del plantel de Chivas, según los registros recopilados por Capology. De hecho, las estimaciones de Salary Sport indican que Camberos recibiría un sueldo básico inferior a los 10 mil dólares por temporada.

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Sin embargo, los clubes mexicanos no hacen públicos los contratos de sus jugadores. Por ese motivo, tampoco existe una confirmación oficial sobre posibles ingresos adicionales, premios o pagos complementarios que pueda recibir el atacante.

|MEXSPORT

El crecimiento de Hugo Camberos en Chivas

Nacido el 21 de enero de 2007 en El Grullo, Jalisco, Camberos ingresó a las fuerzas básicas del Guadalajara cuando tenía 12 años. Su velocidad, capacidad para desbordar y habilidad en el uno contra uno le permitieron avanzar rápidamente en las categorías inferiores.

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Después de destacar con Tapatío, debutó con el primer equipo durante 2025 y comenzó a consolidarse como una de las principales promesas de la Liga BBVA MX. Incluso ya despertó interés de clubes europeos y renovó su contrato con una cláusula que facilitaría una futura transferencia al extranjero.

El futbolista de 19 años marcó un gol de penal y puso una asistencia para que el equipo aplastara a su rival.|Selección Nacional de México

Hugo Camberos también brilla con la Selección Mexicana

El delantero volvió a colocarse en el centro de la atención durante el Premundial Sub-20 de Concacaf. En el debut de México ante Antigua y Barbuda provocó un penal, convirtió el primer gol del encuentro y además colaboró con una asistencia en la victoria por 3-0.

Su rendimiento confirma que atraviesa un momento de crecimiento deportivo. Si mantiene ese nivel con Chivas y la Selección Mexicana, es probable que en el futuro también llegue una mejora contractual para el juvenil de 19 años.

Por ahora, los reportes disponibles indican que Camberos continúa siendo uno de los jugadores peor remunerados del plantel rojiblanco, aunque su proyección apunta a cambiar esa situación en los próximos años.

