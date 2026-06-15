Justin Gaethje SORPRENDE al MUNDO: Finaliza a Ilia Topuria de manera brutal y es el nuevo CAMPEÓN (VIDEO)

Justin Gaethje (28-5) hizo historia en la UFC Freedom 250 al noquear a Ilia Topuria (17-1) y convertirse en el nuevo campeón indiscutido de peso ligero. El estadounidense se impuso por la vía del knockout técnico tras terminar el cuarto capítulo porque ya no podía pelear más en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El hispano-georgiano sufrió su primera derrota como luchador profesional en el evento insignia de la UFC para celebrar los 250 años de independencia de los Estados Unidos. El rostro de Topuria quedó irreconocible después de todo el castigo que tuvo que soportar ante Gaethje.

DRAMA EN LA CASA BLANCA



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Así fue como Justin Gaethje le quitó el invicto a Ilia Topuria

Los primeros dos rounds fueron para el antiguo campeón, pero un corte en el ojo derecho lo mermó durante el resto de la pelea. Las combinaciones de rectos y crochets le daban ventaja a Topuria, pero Gaethje aguantó los puños del rival con fiereza. Además, el estadounidense pudo salir de un triangulo en el segundo asalto que lo podría haber hecho perder por sumisión.

Gathje castigó a Topuria de manera frecuente con el jab, tanto que su rostro estaba bañado en sangre. El hispano-georgiano trató de responder, pero los golpes del estadounidense fueron brutales. A tal grado que uno de los golpes más severos en el cuarto capítulo fue un rodillazo a las costillas del europeo mientras estaba de bruces sobre la lona del octágono.

El hermano de Ilia Topuria fue el encargado de tirar la toalla. Su esquina pidió que el médico lo revisara porque aseguraban que ya no podía ver desde el ojo derecho. Después de unos minutos bajo el cuidado del doctor, su hermano dijo que no podían continuar con el combate y no lo dejaron levantar de su banco.

Gaethje ama el espíritu mexicano que heredó de su mamá

Gaethje es una mezcla inusual en el mundo de las artes marciales mixtas. Su padre es de origen alemán, su madre es mexicana y el nació en Safford, Arizona hace 37 años. Por eso, fue importante que al terminar la pelea se sintiera orgulloso de sus raíces y lo mencionó con un discurso emotivo.

“Tengo el espíritu guerrero mexicano de mi mamá. Tengo los huesos grandes alemanes de mi padre y estoy hecho para estos momentos”, dijo Gaethje al finalizar el combate. “Este deporte fue hecho para mí y he demostrado por qué. Soy el tipo más consistente y emocionante que jamás haya estado en esta jaula”.

Gaethje ponderaba retirarse después de la pelea contra Topuria, pero ahora como campeón dejó claro que no está listo para tomar una decisión.