Imperdibles: Elektra puso en descuento estos tenis Jordan y les bajó muchos miles de pesos

La popular empresa de compra/venta en línea lanzó una oferta imperdible para este producto de primer nivel. Descubre cuánto cuesta ahora el par y cómo comprarlo

Tenis Jordan en Elektra
Elektra web
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Si eres un fanático de los tenis de la línea Jordan de Nike, entonces esta es una oportunidad ideal para tí. Elektra aplicó un increíble descuento a los AJ4 Retro en color negro y blanco, uno de los modelos más identificados con la herencia del basquetbol y con el legado de la marca Air Jordan.

El modelo pasó de costar $12,369 a solo $9,299, una cifra que lo coloca muy por debajo de su precio habitual en el mercado y que resulta especialmente atractiva para quienes siguen esta línea desde hace años. Además, la cadena habilitó el financiamiento con Préstamo Elektra, lo que permite adquirirlos por pagos de $154 durante 100 semanas.

Oferta en Elektra de los Jordan AJ4 Retro
Elektra web

En estos momentos, los Jordan AJ4 Retro se encuentran disponibles en tallas 28, 28.5 y 29, una buena noticia para quienes buscan medidas amplias, ya que este tipo de ediciones suele agotarse rápidamente. Su construcción en materiales sintéticos durables, combinados con la clásica suela de goma, ofrece un balance ideal entre resistencia y comodidad.

Los motivos por los que estos tenis destacan en Elektra

Aunque se trata de un modelo asociado al estilo urbano y al uso casual, estos tenis fueron diseñados con características propias del baloncesto profesional. Por eso, incorporan:

  • Soporte ergonómico, pensado para estabilizar el pie en movimientos rápidos.
  • Tecnología de amortiguación, que ayuda a reducir el impacto en saltos y cambios de ritmo.
  • Comodidad diaria, gracias a una estructura ligera que favorece la movilidad.
  • Innovación en diseño, al adaptar la esencia del Jordan 4 original con materiales actuales.
Tenis Jordan en Elektra
Elektra web

Además, su limpieza y mantenimiento son sencillos, un detalle importante en un calzado premium. Con un paño húmedo o productos básicos para tenis, es posible conservar el brillo y los detalles que caracterizan este par.

La parte superior del modelo ofrece un equilibrio entre durabilidad y confort, mientras que la suela está diseñada para proporcionar tracción óptima, algo indispensable tanto en la duela como en exteriores. Esto hace que los Jordan AJ4 Retro funcionen igual de bien para actividades deportivas o caminatas.

Marco Espósito | DR

