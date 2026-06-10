Inglaterra vs Costa Rica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de transmisión del partido amistoso internacional previo al Mundial 2026; marcador online

Estamos a solo un día de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™; y en esta ocasión la selección inglesa se medirá ante Costa Rica como último partido de preparación de cara a la justa mundialista, el partido comenzará en punto de las 14:00 horas y se jugará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

La selección inglesa se encuentra en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá para buscar avanzar de fase. Su debut en la Copa del Mundo será ante Croacia el 17 de junio.

Inglaterra vs Costa Rica

Posible alineación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, O´Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Buyako Saka, Marcus Rashford y Harry Kane.

Posible alineación de Costa Rica:

Sequeira; Quiros, Mitchell. Faerron, Faerron; Araya, Salazar, Flores, Mora; Soto, Alcocer, Ugalde

