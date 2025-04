Muerte del Papa Francisco: El día que un entrenador del América lo corrió de un entrenamiento

El futbol argentino está lleno de historias curiosas, pero pocas tan sorprendentes como la que protagonizó Alfio “Coco” Basile en 1998, cuando sin saberlo, expulsó del vestuario de San Lorenzo a quien años más tarde se convertiría en el Papa Francisco.

Corría el 13 de marzo de 1998, y Basile debutaba como entrenador del Ciclón en un partido contra Platense. En la previa del encuentro, Jorge Mario Bergoglio, religioso de Buenos Aires y ferviente hincha de San Lorenzo, bajó al vestuario para saludar y bendecir a los jugadores, como solía hacerlo antes de cada partido. Sin embargo, Basile, conocido por su fuerte carácter y sus cábalas, no estaba dispuesto a permitir distracciones en su equipo.

¿Por qué Basile corrió al papa Francisco del vestuario?

Según relató el propio Basile años después, al ver al sacerdote en el vestuario, le pidió al presidente del club, Fernando Miele, que lo echara. “Usted me contrató porque no le ganan a nadie. No sirve lo que hace este cura. Echalo de acá porque no lo quiero, ese tipo es mufa (molestia)”, habría dicho el técnico argentino. Miele cumplió la orden y Bergoglio abandonó el vestuario sin protestar.

Lo curioso de la historia es que aquella noche, San Lorenzo ganó 4-1 con tres goles de Alberto Acosta, lo que reforzó la creencia de Basile en sus cábalas. Años más tarde, cuando Bergoglio fue elegido Papa en 2013, el ayudante de Basile le recordó el episodio: “¿Viste quién es el Papa? Ese era Bergoglio, el que echaste del vestuario de San Lorenzo”. La anécdota, lejos de generar arrepentimiento, provocó risas en el exentrenador, quien dirigio al equipo del América 2000 al 2001, la contó en varias entrevistas con humor.

El Papa Francisco, hincha ferviente del San Lorenzo

El Papa Francisco siempre mantuvo su amor por San Lorenzo , incluso como líder de la Iglesia Católica. Fue socio del club con el número 88.235 y siguió pagando su cuota de socio aún después de asumir el papado. Su vínculo con el futbol y con el Ciclón es una de las facetas más humanas y cercanas de su figura.

Esta historia, que mezcla superstición, futbol y destino, es una de las más insólitas del balompié argentino. Basile, sin saberlo, había echado del vestuario a quien años después se convertiría en el líder espiritual de millones de personas en el mundo. Una anécdota que demuestra que en el futbol, como en la vida, todo puede pasar.