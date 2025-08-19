Así quedarán las semifinales de la Leagues Cup 2025 según la IA

La actual edición de la Leagues Cup ya está por iniciar con su fase de playoffs con los Cuartos de Final: cuatro clubes de la Liga BBVA MX se enfrentarán a cuatro clubes de la MLS con el objetivo de ser de los últimos cuatro sobrevivientes.

Puebla, Toluca, Pachuca y Tigres fueron los que en fase de grupos hicieron lo propio para terminar entre los primeros cuatro de su liga; mientras que de la Major League Soccer, fue el Seattle Sounders, Orlando City, Inter Miami y el LA Galaxy los que se clasificaron hasta esta fase.

¿Cómo llegan los equipos de los Cuartos de Final de la Leagues Cup?

Con base en los ocho equipos que jugarán, los enfrentamientos de los cuartos de final quedaron así: Seattle contra Puebla, Toluca contra Orlando, Miami contra Tigres y el LA Galaxy se enfrentará al Pachuca. Con esto en mente, la inteligencia artificial elaboró un pronóstico de los cuatro equipos que se clasificarán a las semifinales del torneo.

Los Sounders llegarán al duelo contra Puebla como el claro favorito, pues es el único equipo que ganó todos sus partidos de la primera fase, incluyendo una histórica goleada de 7-0 sobre el Cruz Azul. El Orlando vs Toluca será uno de los partidos más parejos. En este, los Diablos llegan como el favorito, siendo el actual campeón del circuito mexicano. Otro de los enfrentamientos más atractivos será el Tigres contra Miami.

Las Garzas llegan con jugadores de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul, pero los felinos llegan con un Ángel Correa encendido, que fue el máximo romperredes durante la primera instancia del torneo. El último encuentro será el Pachuca contra el Galaxy, los actuales campeones de la MLS, pero que llegan con un paso irregular dentro de la liga, mientras que los Tuzos son líderes.

Pronóstico de semifinalistas según la Inteligencia Artificial

Basándose en el análisis, estos son los cuatro clubes que, según la IA, avanzarán a semifinales:

Seattle Sounders

Futuro claro: está en mejor forma, con poder ofensivo y estabilidad táctica.

Toluca

Consistente y con buen rendimiento colectivo; tiene ventaja sobre un Orlando City valiente, pero menos solido.

Inter Miami

La calidad del plantel, incluyendo figuras mundialmente reconocidas, podría marcar la diferencia ante Tigres si Messi alcanza un buen nivel físico.

Pachuca (sorpresa frente a LA Galaxy)

Aunque Galaxy tiene nombre, el rendimiento irregular en la liga puede pasar factura. La IA apuesta por Pachuca como verdugo en este duelo.

Según este pronóstico, las semifinales quedarían:

Seattle Sounders vs. Toluca

Inter Miami vs. Pachuca

Las semifinales están programadas para el 26 y 27 de agosto, inmediatamente después de los cuartos que se disputan el 19 y 20 de agosto, con la final y el partido por el tercer lugar el 31 de agosto.