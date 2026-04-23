Escándalo en el deporte europeo, decenas de futbolistas involucrados

El deporte europeo vive momentos de tensión tras revelarse una investigación en Milán que ha puesto en el centro de la polémica a cerca de 70 figuras, entre futbolistas, jugadores de hockey e incluso un piloto de Fórmula 1, quienes habrían asistido a fiestas organizadas por una agencia ahora bajo la lupa de la justicia italiana.

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De acuerdo con los reportes, la fiscalía de Milán investiga una presunta red de explotación y complicidad en la prostitución operada por una empresa de eventos que organizaba encuentros en exclusivos clubes nocturnos.

Aunque varios jugadores de equipos como Inter, Milan, Juventus y otros aparecen vinculados como asistentes, las autoridades han aclarado que, por ahora, no forman parte de la investigación penal, ya que su presencia como clientes no constituye delito.

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Una red millonaria bajo investigación

El caso tomó mayor fuerza tras la orden de arresto contra cuatro personas señaladas como responsables de dirigir esta organización. Entre ellos figuran Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, considerados los principales cabecillas, así como Alessio Salamone y Luz Luan Amilton Fraga, identificados como colaboradores dentro de la red.

Según la investigación, esta estructura operaba con un grupo de alrededor de cien jóvenes, en su mayoría entre 18 y 20 años, quienes eran llevadas a eventos exclusivos y, en algunos casos, a encuentros privados. Además, se señala el uso de sustancias como el llamado "gas de la risa", el cual no es detectado en controles antidopaje.

Las cifras revelan la magnitud del negocio: más de 1.2 millones de euros generados en menos de dos años, de los cuales más de 194 mil habrían sido pagados directamente por jugadores. La operación, según las autoridades, podría haber estado activa durante al menos cinco años.

El impacto en la Serie A y el deporte internacional

El escándalo ha sacudido especialmente a la Serie A, donde la noticia ha generado sorpresa e incertidumbre. Aunque los clubes no están siendo investigados directamente, la vinculación indirecta de sus jugadores ha puesto en entredicho la imagen del futbol italiano.

Parte de la evidencia incluye escuchas telefónicas y testimonios de jóvenes que habrían sido explotadas. Una de ellas relató cómo las fiestas en clubes de lujo podían terminar en encuentros privados, mientras que los organizadores se quedaban con hasta el 50% de las ganancias.

También se investiga la existencia de un apartamento en las afueras de Milán que habría funcionado como punto clave de operaciones, incluso durante el confinamiento por la pandemia. La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos meses se esclarezca el alcance real de la red.

Por ahora, el deporte europeo enfrenta un golpe mediático importante que vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el lujo, la fama y los excesos fuera de la cancha.

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