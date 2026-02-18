Isaac del Toro responde en la montaña en una nueva vuelta del UAE Tour 2026

El ciclismo mexicano vuelve a levantar la mano en el escenario internacional. Isaac del Toro firmó una actuación de carácter en la Etapa 3 del UAE Tour, al finalizar en el segundo lugar tras completar los 183 kilómetros entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah con un tiempo de 4:24:59.

La victoria fue para el italiano Antonio Tiberi, del Bahrain Victorious, quien cruzó la meta 15 segundos antes y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general con un registro de 4:24:44 en la jornada. El podio lo completó Lennert Van Eetvelt, a 29 segundos del ganador. Con este resultado, Del Toro se coloca segundo en la general, a solo 21 segundos del maillot rojo. La pelea por el título está más viva que nunca.

Del Toro muestra madurez en la primera gran prueba

La etapa arrancó con la clásica calma del desierto, pero todo cambió en la subida final a Jebel Mobrah, un puerto inédito de 15 kilómetros con rampas brutales de entre 14 y 16 por ciento. Ahí se definió todo.

El pelotón controló una fuga temprana y reservó energías para el ascenso definitivo. A seis kilómetros de meta comenzaron los ataques entre los favoritos. Felix Gall lanzó el primer movimiento serio, lo que seleccionó el grupo y dejó momentáneamente rezagados tanto a Del Toro como al entonces líder Remco Evenepoel.

Mientras Tiberi respondía en punta, el mexicano, corredor del UAE Team Emirates XRG, optó por la inteligencia: regular el esfuerzo y no caer en la desesperación. La estrategia funcionó.

A tres kilómetros del final, Tiberi lanzó el ataque definitivo. Del Toro, de menos a más, encontró su ritmo en las pendientes más duras. No le alcanzó para la victoria, pero sí para limitar daños y mandar un mensaje claro: está listo para pelearle el título a cualquiera. Además, el ensenadense se quedó con el maillot verde de la clasificación por puntos.

La general se aprieta rumbo a la Etapa 4

Tras tres jornadas, así marcha la clasificación general:

Antonio Tiberi - 7:09:03

Isaac Del Toro - 7:09:24 (a 21 segundos)

Harold Tejada - 7:10:03 (a un minuto)

Del Toro ha vivido altas y bajas: ganó el maillot rojo en la primera etapa, sufrió en la contrarreloj donde terminó 27°, pero ahora vuelve a meterse de lleno en la pelea.

La cuarta etapa se disputará el jueves 19 de febrero, con salida y meta en Fujairah, sobre 182 kilómetros mayormente llanos. El viento y la arena podrían jugar un papel clave. Por ahora, Isaac del Toro está firme, competitivo y con el sueño intacto. México pedalea con él.

