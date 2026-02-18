¡Malas Noticias! Isaac del Toro pierde el liderato en la crono del UAE Tour

El arcoíris volvió a brillar en el desierto. El belga Remco Evenepoel confirmó su estatus de triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico al imponerse con autoridad en la crono individual de 12.2 kilómetros disputada en Hudayriyat Island, dentro del UAE Tour.

No hubo espacio para la sorpresa. Evenepoel, de 26 años y originario de Aalst, marcó un tiempo imposible de batir: 13:06 minutos, con una impresionante media de 56.092 km/h. Superó por 6 segundos a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y por 12 al francés Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United). El golpe fue contundente también en la clasificación general.

Del Toro pierde terreno antes de la montaña

El mexicano Isaac del Toro, quien había arrancado como líder tras su brillante victoria al esprint en la jornada inaugural, no encontró el ritmo necesario en la contrarreloj. Salió último, pero terminó en el puesto 27, a 42 segundos del belga.

En la general, Del Toro cayó hasta la décima posición, ahora a 32 segundos del nuevo líder. Una diferencia que, en un rival del calibre de Evenepoel y en el estado de forma que muestra, puede ser considerable. El primer español, Pablo Castrillo (Movistar), fue decimoquinto en la etapa, a 35 segundos del mejor tiempo, y se ubica decimocuarto en la clasificación general, también a 32 segundos.

Evenepoel, con esta victoria, suma su séptimo triunfo con los colores del Red Bull-BORA-hansgrohe y la victoria número 25 en contrarreloj individual en la categoría élite. Un dominio que vuelve a marcar territorio en Emiratos Árabes Unidos.

Jebel Mobrah, el primer gran examen

Pero esto aún no está decidido. La montaña asoma en el horizonte. Este miércoles se disputará la tercera etapa entre Umm al Quwain y la cima de Jebel Mobrah, con un recorrido de 183 kilómetros.

La jornada será clave. Tras un inicio en el desierto, el cierre presenta 20 kilómetros de ascenso continuo, incluyendo la inédita subida a Jebel Mobrah: 13.2 km al 8.1 por ciento de pendiente media, con un tramo de 6 kilómetros especialmente exigente al 12 por ciento. Será día de escaladores y de favoritos. Ahí sabremos si Del Toro puede recortar diferencias y volver a meterse de lleno en la pelea.

Por ahora, el mensaje es claro: en territorio árabe manda Evenepoe y la montaña será el juez definitivo.

