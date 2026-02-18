Nació en la pobreza y dormía en cajas de cartón, hoy es una leyenda del boxeo profesional

Son muchos y muy variados los ejemplos de deportistas que, después de vivir una infancia llena de carencias y tristezas, lograron llegar a la cima mundial a base de esfuerzo, disciplina y liderazgo. El mundo del boxeo no es ajeno a esta situación, por lo que vale conocer la historia de Manny Pacquiao.

Se trata, posiblemente, de uno de los atletas más importantes, destacados y populares en la historia del boxeo profesional, por lo que expertos lo colocan como un auténtica leyenda de este deporte. Dicho lo anterior, ¿sabías que el filipino tuvo que lidiar con pobreza extrema cuando era solo un niño?

Manny Pacquiao, de vender pan cuando era niño a ser una leyenda del boxeo

Nacido en Kibawe, Filipinas, el 17 de diciembre de 1978, Manny Pacquiao es un boxeador profesional de 47 años que hoy puede presumir tenerlo absolutamente todo gracias a las millonarias sumas que registró en su mejor etapa en el boxeo; sin embargo, en el pasado vivió pobreza extrema junto a su familia.

Pacquiao creció en General Santos, uno de los entornos más pobres de Filipinas. Manny se dedicó, desde pequeño, al trabajo físico como vendedor de pan en la calle para ayudar a su familia a salir adelante, pues entre las pocas oportunidades de sobresalir y el alcoholismo de su padre el escenario no era alentador para él y el resto de su familia.

Fue así cuando a los 12 años tomó la decisión de abandonar su hogar luego de que su padre asesinara a su perro para, posteriormente, devorarlo. El camino a partir de ahí no fue nada sencillo, pues tuvo que pasar las noches en los gimnasios o cajas de cartón para poder descansar. Sin embargo, con el paso de los años, y gracias a un increíble trabajo físico, Manny Pacquiao logró alcanzar la cima mundial mediante el boxeo profesional.

¿Cuáles fueron los rivales más grandes en la historia de Manny Pacquiao?

Uno de los enfrentamientos más recordados que Manny Pacquiao tuvo fue ante Floyd Mayweather Jr en el año 2015; sin embargo, sin duda su rivalidad más importante fue la que tuvo ante Juan Manuel Márquez, con quien tuvo cuatro enfrentamientos en el ring.