Hazaña histórica: Isaac del Toro se impone en Italia donde ningún latinoamericano había triunfado

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir su nombre con letras doradas en el ciclismo internacional al conquistar este domingo 7 de septiembre el prestigioso Gran Premio Industria & Artigianato, una de las clásicas más exigentes del calendario italiano. Con un sprint final electrizante, Del Toro se impuso sobre los locales Christian Scaroni y Davide Piganzoli, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar esta competencia desde su fundación en 1967.

¿Cómo ganó Isaac del Toro el GP Industria & Artigianato?

La carrera, disputada sobre un recorrido de 196.3 kilómetros por las colinas de la Toscana, fue un verdadero test de resistencia y estrategia. Desde el inicio, varios intentos de fuga animaron la jornada, pero fue en la última subida a San Baronto donde se definió el destino de la prueba. Del Toro, Scaroni y Piganzoli se desprendieron del pelotón y protagonizaron un duelo de alto voltaje en los últimos 10 kilómetros.

Con una lectura perfecta del terreno y una potencia demoledora en las piernas, el mexicano del equipo UAE Team Emirates lanzó su ataque definitivo en los últimos 300 metros, cruzando la meta con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos. Su victoria no solo le otorgó el 13° triunfo de la temporada, sino que también significó el 81° para su escuadra en 2025, acercándose al récord histórico de Columbia-HTC en 2009.

“Sabía que tenía que esperar el momento justo. Cuando vi que Scaroni dudó, lancé todo lo que tenía. Esta victoria significa mucho para mí y para México”, declaró Del Toro tras la ceremonia de premiación, visiblemente emocionado.

El GP Industria & Artigianato ha sido tradicionalmente dominado por ciclistas europeos, especialmente italianos. En la última década, solo dos latinoamericanos —Richard Carapaz y Rigoberto Urán— habían logrado subir al podio, pero nunca como ganadores. El triunfo de Del Toro marca un éxito para el ciclismo latinoamericano y lo consolida como una de las figuras emergentes más prometedoras del pelotón mundial.

Con este resultado, Isaac del Toro se acerca al Top 5 del ranking UCI y reafirma que su temporada 2025 no es una casualidad, sino el reflejo de talento, trabajo y ambición. El ciclismo mexicano vive un momento histórico, y Del Toro es su estandarte.

