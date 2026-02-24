Isaac del Toro ya tiene nueva posición en el ranking tras conquistar el UAE Tour

El ciclismo mexicano vive un momento histórico. Isaac del Toro ya se ubica en el segundo sitio del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de su brillante triunfo en el UAE Tour 2026.

Te puede interesar: Se fracturó el cráneo, quedó ciego y hoy es un completo triatleta

Con apenas 22 años, el originario de Ensenada sumó un total de 6,224 puntos, suficientes para escalar al segundo peldaño de la clasificación mundial. Un logro que confirma que lo hecho en Emiratos Árabes Unidos no fue casualidad, sino la consolidación de un talento que ya compite de tú a tú con la élite del pelotón internacional. El primer lugar del ranking lo ocupa el esloveno Tadej Pogacar, quien acumula 11,255 unidades, mientras que el danés Jonas Vingegaard aparece en la tercera posición con 5,724 puntos.

FILCO 2026 convierte el Centro de Coyoacán en epicentro cultural

Una victoria que lo cambió todo

Del Toro se proclamó campeón del UAE Tour el domingo 22 de febrero de 2026, tras una actuación sólida e inteligente a lo largo de toda la competencia.

En la séptima y última etapa, el triunfo parcial fue para el italiano Jonathan Milan al esprint, pero el mexicano no tuvo problemas para confirmar el maillot rojo que había asegurado el sábado al imponerse en la etapa reina. En esa jornada clave superó al italiano Antonio Tiberi, quien terminó segundo en la clasificación general a 20 segundos del corredor del UAE Team Emirates.

Durante los 176 kilómetros finales, Del Toro rodó protegido por su equipo y cruzó la meta dentro del pelotón, asegurando la mayor victoria en la clasificación general de su carrera hasta ahora.

Un sueño hecho realidad

Tras conquistar el título, el mexicano no ocultó su emoción. "Es realmente especial. Gracias a mi increíble equipo, este sueño se hizo realidad y no podría estar más orgulloso. Aprendí mucho durante esta carrera y me alegró mucho ver que el esfuerzo dio sus frutos", declaró después de su victoria en Abu Dabi.

También confesó lo que significó portar el maillot rojo por las calles de la capital emiratí: "Fue una gran sensación salir a las calles de Abu Dabi con el maillot de líder. Ahora me tomaré un descanso en casa antes de prepararme para los próximos objetivos".

Hoy, Isaac del Toro no solo es campeón de una prueba World Tour, es el segundo mejor ciclista del planeta según la UCI. México pedalea en la cima del mundo.

Te puede interesar: ¿Cuál es el valor del reloj de campeón de Isaac del Toro?