Se fracturó el cráneo, quedó ciego y hoy es un completo triatleta

La historia de este triatleta realmente está rompiendo todo paradigma y ha lanzado un reto para los protocolos de seguridad e inclusión dentro del deporte. Alberto Carrillo tuvo un accidente de auto que le fracturó el cráneo y lo dejó ciego. Sin embargo, tras la invitación de un vecino, incursionó en el deporte y hoy es capaz de soportar pruebas tan exigentes como un Triatlón de 70.3 millas (131 kilómetros).

¿Quién es este triatleta que compite sin ver?

El nombre del venezolano-español es Alberto Carrillo y hoy vive un momento extraordinario tras superar las barreras generadas por un accidente de auto. En una ocasión un vecino lo invitó a correr y tras dominar los 4 y los 5 kilómetros, empezó a desafiarse de manera muy particular. Por ello, llegó a un nivel tan impactante como medios maratones, maratones, triatlones, Iron Man y Iron Man 70.3

En estos momentos su nivel es extraordinario y es un ejemplo total de resiliencia. También participa de charlas, pues es psicólogo, indicando que su forma de ver la vida habla de hacer mucho y ver poco. En ese sentido, este juego de palabras habla sobre su condición visual y cómo tuvo que sobreponerse a participar de competencias donde absolutamente nadie apostaría por encontrarse con un ciego.

Dentro de sus planes tiene especializarse en España dentro de la Psicología del Deporte, lo cual acompañaría su forma de desarrollarse en el ámbito personal y profesional. En más de sus frases que le define como persona, indicó que la mala actitud es la peor discapacidad. Por ello, es común ver contenido con mucha energía de su parte.

¿Cuál es la próxima competencia de este triatleta ciego?

En distintos medios se ha destacado su historia, pues realmente fue un milagro que se desarrollara en deportes de este nivel. Y es que el Iron Man 70.3 tiene tramos con 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera a pie. Y justamente se llevó a cabo uno de estos eventos en El Salvador. Allí participaron 1200 atletas, donde la natación es en el Lago Ilopango, el ciclismo se corrió en la Carretera Panamericana y a pie se recorrió el Centro Histórico de El Salvador.