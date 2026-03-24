Isaac del Toro mantiene el rumbo: nada lo desvía de su gran plan

En medio de rumores y expectativas, Isaac del Toro mantiene la cabeza fría y el plan firme. El ciclista mexicano no hará cambios de última hora en su calendario y continuará enfocado en las competencias que ya tenía previstas: Itzulia, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour Auvergne - Rhône-Alpes y, por supuesto, el gran objetivo, el Tour de Francia.

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La incertidumbre surgió cuando su nombre apareció en la lista provisional de la E3 Saxo Classic, lo que encendió la ilusión de verlo competir en las exigentes clásicas adoquinadas. Sin embargo, todo quedó en un susto: se trató de un error de comunicación por parte de los organizadores.

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Una falsa alarma que generó ilusión

La posibilidad de ver a Del Toro en Bélgica no era descabellada. Su talento, versatilidad y proyección lo convierten en un corredor capaz de adaptarse a distintos terrenos, incluso a los duros muros del ciclismo europeo como el Oude Kwaremont o el Paterberg, iconos del Tour de Flandes.

Además, la ausencia de figuras como Tadej Pogacar abría una ventana interesante dentro del UAE Team Emirates XRG para que el mexicano tuviera protagonismo en una prueba de alto nivel.

Incluso reportes desde Europa apuntaban a que podía aparecer en la línea de salida en Harelbeke, lo que habría significado un paso importante en su crecimiento deportivo. Pero finalmente, el organizador Jacques Coussens confirmó que todo fue un error y que el equipo no participará en la prueba.

Enfoque total en los grandes objetivos

Lejos de ser una mala noticia, la decisión reafirma la estrategia alrededor de Del Toro. El mexicano seguirá un calendario diseñado para potenciar su rendimiento en carreras clave, con especial atención en las grandes vueltas y clásicas de peso.

Mientras tanto, la E3 Saxo Classic se disputará con varias ausencias importantes. Además de Pogacar, también se perfila la baja de Wout van Aert y Filippo Ganna, dejando como principal atractivo a Mathieu van der Poel.

En ese contexto, Del Toro se mantiene al margen, pero no fuera del radar. Su crecimiento sigue siendo una de las historias más emocionantes del ciclismo internacional.

Así, el joven mexicano apuesta por la paciencia y la constancia. Sin desvíos, sin improvisaciones. Porque en el ciclismo de élite, como en la vida, saber esperar también es una forma de ganar.

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