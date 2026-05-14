OFICIAL: Este es el cambio más importante que tendrá el Estadio Banorte durante los próximos meses

El duelo entre Cruz Azul y Chivas fue el último partido de la Liga BBVA MX que se jugó en el Estadio Banorte. El histórico inmueble mexicano es una de las sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya fue entregado al máximo ente rector del futbol a nivel global. Con esta entrega también se confirmó un importante cambio que tendrá el recinto a lo largo del tiempo que dure el torneo.

El Estadio Banorte cambiará de nombre durante el Mundial

Resulta que el ex Estadio Azteca tendrá un nuevo nombre durante la Copa del Mundo y no será conocido como Estadio Banorte. A través de un comunicado de la Controladora Deportiva Águilas, se recordó que a partir de ahora y durante toda la cita mundialista, el Coloso de Santa Úrsula pasará a ser conocido globalmente como “Estadio Ciudad de México” por disposición de la FIFA.

Cabe resaltar que el inmueble estuvo en remodelación desde el año 2024 con una duración total de 18 meses recibiendo mejoras. Ahora, el Estadio Banorte fue entregado de forma exitosa a la FIFA y será el escenario principal durante la inauguración del torneo que se llevará a cabo el próximo 11 de junio. México hará de local y debutará en la competición enfrentando a Sudáfrica, su primer rival en el Grupo A.

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Hay que destacar que todos los inmuebles que harán de sede en la Copa del Mundo recibirán un cambio en su nombre mientras se juegue el torneo. Por ejemplo, tanto el Estadio Akron como el Estadio BBVA pasarán a llamarse “Estadio Guadalajara” y “Estadio Monterrey”, respectivamente. No hay que olvidar que Estados Unidos y Canadá también serán sede del Mundial 2026, por lo que sus estadios también tendrán nuevo nombramiento.

Las mejoras que tendrá el Estadio Banorte en el Mundial