Javier Aguirre advierte sobre la convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ “La lista genera siempre polémica”

Este viernes 29 de mayo del 2026, en conferencia de prensa, Javier Aguirre reveló que la convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ va a generar polémica.

Javier Aguirre asegura que la convocatoria de México puede generar polémica

El entrenador explicó que es algo que ha pasado desde hace años y que para esta edición, con las selecciones que ya dieron su lista, se ha generado bastante polémica por lo que considera que con la convocatoria de la Selección Mexicana no será la excepción. Aguirre detalló que para muchos puede faltar o sobrar algun jugador.

"La lista estaba o esta abierta, podemos tomar de cualquier parte. Vimos la liguilla, vimos jugadores con buen rendimiento. Tomaremos una decisión, no es fácil, es la parte más compleja. Lo he dicho hace mucho, la lista genera polémica porque siempre va a faltar o va a sobrar gente, lo estamos viendo en otros paises que ya la dieron. Esta no será la excepción seguramente. Analizamos muchas cosas, intentamos buscar a los que mejores se adapten a ciertas circunstancias que se van a dar."

¡La última prueba de México! 👀 Javier ‘Vasco’ Aguirre habla sobre la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y enfatiza que aún están abiertas las posibilidades de tomar cualquier jugador en buen momento 😮‍💨🔥#MiSelecciónAzteca #MéxicoAustralia pic.twitter.com/2MQcpkxeE9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 30, 2026

De igual forma dejó claro que para la convocatoria estuvo al pendiente de la actividad de la Liguilla de los equipos y jugadores mexicanos. No especificó si en su convocatoria podría llegar aparecer a alguno de estos fubtolistas pero con su declaración de que causará polémica, se puede esperar alguna sopresa de Javier Aguirre.