Nota

Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿se podrían enfrentar en el Mundial 2026?

Los 4 escenarios que pondrían al argentino y al portugués frente a frente en un duelo mundialista

Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿se podrían enfrentar en el Mundial 2026?
Messi y CR7 podrían enfrentarse
Manuela Parajuá | DR
Mundial México 2026
Mientras se podría decir que la Selección Argentina fue beneficiada en el sorteo , ya se volvió a hablar de la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la cual está plagada de récords pero sin cruces directos en una Copa del Mundo. Esto podría cambiar ya que pueden enfrentarse en la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Hubo por lo menos 3 equipos ayudados por el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Argentina fue una de ellas. Pero por lo ocurrido en el sorteo, ¿cuáles son los 4 escenarios que los pondrían frente a frente?

Messi-Ronaldo
Lionel Messi ante Cristiano Ronaldo

¿En qué grupo están Argentina y Portugal en el Mundial 2026?

La selección liderada por Lionel Messi buscará un lugar en los 16avos de final al enfrentar a Argelia, Austria y Jordania por el grupo J. En tanto, el conjunto de CR7 encabeza el grupo K, del que también forman parte Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA que se defina entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

Esto habilita 4 escenarios en los que se podría dar el tan esperado encuentro.

¿Qué debe pasar para que Messi y Cristiano se crucen en el Mundial 2026?

Escenario 1: Argentina y Portugal salen 1º en fase de grupos

Si ambas selecciones obtienen la posición más alta de sus grupos y ganan las instancias siguientes, Messi y CR7 se enfrentarían en cuartos de final.

Los Grupos del Mundial 2026
REUTERS

Escenario 2: Argentina y Portugal salen 2º en fase de grupos

Si ambos quedan en el segundo lugar, el duelo entre el argentino y el portugués se produciría en octavos de final.

Escenario 3: Argentina termina 3° en su grupo y Portugal 1°

Aunque es menos probable, si el último campeón del mundo finaliza tercero en su grupo y Portugal encabeza el suyo, el enfrentamiento se daría en octavos de final.

Escenario 4: Argentina y Portugal, a la final

Cualquier otro resultado, haría que Messi y Cristiano solo se crucen en la final. Es decir que, tanto si Argentina sale 1º de su grupo y Portugal 2º o 3°, como si los sudamericanos salen 2º y los europeos 1º, la única forma de que se enfrenten sería por la definición del torneo.

Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Selección Argentina
Autor / Redactor

Manuela Parajuá | DR

