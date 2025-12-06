¡PROBLEMAS! Se dispara la reventa del México vs Sudáfrica hasta cantidad impagables

Los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se han disparado en el mercado de reventa y, según ofertas detectadas en plataformas, llegaron a alcanzar hasta 800,000 pesos mexicanos por una entrada en zonas premium cerca de la banda.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: Las primeras palabras de Javier Aguirre tras el sorteo del Mundial

La situación ha desatado críticas entre aficionados y especialistas por el marcado desbalance entre los precios oficiales y los de reventa.

“Es una apertura fantástica” Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México

¿Por qué la reventa del partido entre México y Sudáfrica está tan alta?

La demanda por el duelo inaugural que, además, se jugará en territorio mexicano y el carácter simbólico del encuentro explican la presión al alza en el precio. Medios que rastrean reventas reportan rangos muy amplios: desde entradas “más accesibles” en reventa que rondan las decenas de miles de pesos hasta ofertas VIP y “lounge” que superan varias centenas de miles; en algunos listados, las secciones cancha o Trophy Lounge superan las cifras citadas.

Para ponerlo en contexto, los precios oficiales publicados por FIFA para las fases de grupos y entradas generales eran significativamente más bajos, con categorías de venta al público que iban desde montos equivalentes a unos pocos miles de pesos hasta decenas de miles para las localidades mejor ubicadas, lo que evidencia la brecha entre el precio de salida y el valor alcanzado en reventa.

Expertos consultados por medios señalan que la combinación de preventas por sorteo, la alta demanda local y la aparición de revendedores profesionales amplifica el fenómeno.

Recomendaciones si vas a comprar boletos para la Copa del Mundo

Autoridades, organizadores y plataformas de reventa señalan que existen mecanismos para denunciar ofertas fraudulentas y recomiendan comprar únicamente en canales oficiales o mercados con garantía; sin embargo, la rápida multiplicación de anuncios y la falta de control efectivo sobre precios de reventa mantienen a muchos aficionados fuera del acceso. Mientras tanto, la discusión pública se centra en la necesidad de medidas más estrictas para prevenir la especulación en eventos masivos.

Te puede interesar: Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿se podrían enfrentar en el Mundial 2026?