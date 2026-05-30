Javier Aguirre asegura que TODOS los jugadores estarán en buen ritmo y nivel para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este viernes 29 de mayo del 2026, Javier Aguirre aseguró en conferencia de prensa que todos los jugadores que sean convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegarán en un buen ritmo y nivel de juego.

La respuesta del entrenador llegó luego de que le cuestionaran sino prefería llevar a jugadores que disputaron la Liguilla, que tienen un mejor ritmo de juego a futbolistas que si bien militan en Europa pero en los últimos meses no han tenido tanta participacición con sus clubes.

El Director Técnico de la Selección Mexicana explicó que de los 26 jugadores que tendría para la lista final, solo dos considera que no tuvieron los minutos que ellos quisieran. Se trata de Edson Álvarez y 'Chino' Huerta.

Los jugadores que trabajaran a marchas forzadas

Javier aseguró que aunque no tuvieron los minutos que quisiera, solo esos dos fueron de menor minutaje en los últimos tres meses pero los pondrá a trabajar a marchas forzadas para ponerlos en ritmo.

"A 26 jugadores, salvo Edson y Chino, si nos hubiera gustado que tuvieran más minutos. de aquí al 11, no tengo ninguna duda de que van a estar disponibles. Solo esos dos te diría yo que no han tenido los minutos que nos hubieran gustado en los últimos tres meses, son los de menor minutaje. Siendo 26, solamente dos, a marchas forzadas si los podemos poner en el ritmo futbolistico. Son jugadores de probada calidad de probada experiencia. No hay ningun riesgo".