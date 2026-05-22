¡Lugar ASEGURADO! Javier Aguirre CONFIRMA 12 jugadores de la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ofreció una conferencia de prensa este jueves 21 de mayo, un día antes del compromiso que tendrá el combinado mexicano ante Ghana como parte de su preparación rumbo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y adelantó que los jugadores que militan en Europa tiene prácticamente asegurado su lugar en la lista final, a pesar de haber presentado una convocatoria previa con elementos de la Liga BBVA MX.

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Javier Aguirre asegura que los europeos tiene asegurado su lugar en el Mundial

El técnico nacional, Javier Aguirre, aseguró que esperará hasta el último momento para entregar su lista de convocados definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, incluso a pesar de que algunos jugadores ya han sido llamados para integrarse en el Centro de Alto Rendimiento en donde han estado trabajando.

“La gente que viene de fuera, no puedo cerrarme la puerta, no debo hacerlo. Si tengo margen hasta el 1 de junio la aprovecharé. Trataré de ser lo más analítico posible y tomaremos entre todos la mejor decisión. ¿Llega a ser injusto? Seguramente… No será del agrado de todos y siempre hay conflictos, me parece normal y sano. Los europeos están en esa dinámica… (seguros para el Mundial)”, dijo Aguirre en conferencia de prensa este jueves.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana|Jafet Moz/MEXSPORT

El técnico nacional ha estado trabajando con varios elementos de la Liga BBVA MX a los que llamó previamente para realizar trabajos en el CAR, pero incluso a pesar de haber dejado a sus equipos en plena fase de Liguilla, su lugar no está asegurado en la convocatoria final.

Por su parte, de los jugadores que militan en Europa solo Guillermo Ochoa ha reportado al concluir la temporada de la Liga de Chipre previamente y aun faltan por integrarse el resto de seleccionados que juegan en el Viejo Continente.

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