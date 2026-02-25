Javier Aguirre no descarta a Guillermo Ochoa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

De cara al juego amistoso de México vs Islandia, encuentro rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Javier Aguirre comienza a perfilar la lista final para el certamen internacional que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Postura OFICIAL de la Selección de Portugal respecto a su partido vs México en el Estadio Banorte

Si bien para el partido frente a Islandia la convocatoria fue con jugadores que militan en la Liga BBVA MX por no ser Fecha FIFA, el 'Vasco' fue cuestionado sobre los porteros para la competencia de verano, pues actualmente, en la concentración con sede en Querétaro los elegidos fueron Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo. Sin embargo, el nombre de Guillermo Ochoa, quien juega en Chipre con el AEL Limassol, sigue generando ruido.

“Guillermo Ochoa tiene actividad, es mexicano, está jugando y es elegible. En ese aspecto estoy muy tranquilo. En la portería tengo una baraja bastante amplia, los veo entrenar, hablo con ellos. Es una de las posiciones que desde luego no me preocupa...", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Desde su llegada a Chipre, Guillermo Ochoa tiene un registro de 21 partidos disputados con marca de 28 goles en contra y seis compromisos con el arco en cero. Actualmente y tras la Jornada 23 de la competencia local, el AEL Limassol se ubica en el séptimo puesto de la clasificación con 33 puntos, resultado de 10 victorias, tres empates y 10 derrotas.

TV Azteca transmitirá México vs Islandia EN VIVO

El partido de México vs Islandia se va a disputar este miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio Corregidora, encuentro que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:50 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La respuesta de la FMF para el partido de México vs Portugal en el Estadio Banorte