Nota

¡Emotivo! Anfield homenajea a Diogo Jota y André Silva en el inicio de la Premier League 2025/26

Durante el Liverpool vs Bournemouth, partido que dio inicio a la Temporada 2025/26 de la Premier League, rindieron homenaje a Diogo Jota y André Silva

Anfield, estadio del Liverpool
Oscar Rodríguez
Premier League
A más de un mes de la muerte de Diogo Jota y André Silva, los homenajes no cesan. En el inicio de la Temporada 2025/26 de la Premier League, el Liverpool dio arranque a la nueva campaña de la Liga de Inglaterra recibiendo al Bournemouth.

En la cancha de Anfield, los aficionados rindieron homenaje a los hermanos fallecidos en un accidente automovilístico a altura del kilómetro 65 de la autopista A-52, que lleva el nombre de Autovía de las Rías Baixas. En el inmueble, los seguidores presentes realizaron mosaicos en la tribuna con las iniciales y dorsales que portaban Diogo Jota y André Silva. De igual forma, se guardó un minuto de silencio previo al inicio del encuentro que culminaría con una serie de aplausos.

“Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria). Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la Diputación Zamora. El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación. Tenían 28 y 26 años. DEP”, informó la Diputación Provincial de Zamora el pasado 3 de julio.

Tras la muerte de Diogo Jota y André Silva, los homenajes no han parado fuera del Estadio de Anfield, de igual forma, diversos equipos alrededor del mundo han mostrado sus condolencias a los cercanos de los exjugadores.

Jugando para el Liverpool, Diogo Jota tuvo un registro de 182 partidos disputados con 65 goles y 26 asistencias. La escuadra de los ‘Reds’ retiró el dorsal 20 para homenajear a quien fuera su delantero.

Liverpool FC (Pertenece a Premier League)
