¿A dónde se va Johan Vásquez? El futuro del defensor mexicano ya está definido

Cruzó rumores, ofertas tentadoras y hasta el interés de equipos de la Premier League. Pero Johan Vásquez , uno de los pilares defensivos más sólidos que tiene hoy el futbol mexicano, ya tiene definido su futuro: se queda en Italia. El zaguero está muy cerca de renovar su contrato con el Genoa hasta 2028 y, además, lo hará con el gafete de capitán en el brazo, consolidándose como un líder dentro y fuera de la cancha.

Johan Vásquez asegura su lugar en Italia

El defensa sonorense se ha convertido en pieza clave del conjunto genovés desde su llegada. A su fortaleza en la marca se suma un liderazgo natural que lo llevó a ser nombrado capitán en más de una ocasión, un rol que ahora se formaliza con la renovación. Esta extensión lo mantendrá en el futbol europeo hasta después de la Copa del Mundo 2026, blindando su presente y garantizando estabilidad en su carrera.

Los rumores llegan después de que Johan brillara con la Selección Mexicana en un amistoso ante Japón, donde fue uno de los más destacados del equipo. Su nivel no pasó desapercibido en Italia y terminó de convencer a la directiva para amarrarlo como referente del proyecto deportivo del Genoa.

Capitán en Genoa y fijo en el conjunto Azteca

Aunque el entrenador de la Selección Azteca Javier Aguirre no lo ha declarado abiertamente, todo apunta a que Vásquez es uno de los indiscutibles de la Selección Mexicana. Sus constantes titularidades y su nivel en Europa lo ponen como un nombre seguro para el próximo Mundial. En ese contexto, la renovación con el Genoa también le asegura la vitrina ideal para llegar en plenitud a 2026.