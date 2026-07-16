Jornada 1 del Apertura 2026: la IA simuló todos los partidos y estos serían los resultados
La Liga BBVA MX vuelve a hacer rodar el balón con el Apertura 2026 y hay simulaciones de la inteligencia artificial y también predicciones de apuestas
La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX marca el inicio de un nuevo torneo e ilusiones nuevas en cada equipo. Clubes como Cruz Azul —vigente campeón que busca refuerzos—, Toluca, Chivas de Guadalajara, Pumas UNAM y Club América parten entre los candidatos al título. La IA y las casas de apuestas lo analizaron.
A continuación, Azteca Deportes presenta una simulación realizada mediante inteligencia artificial para los nueve partidos de la primera jornada. El análisis considera el rendimiento reciente de cada equipo, la calidad de sus planteles, la localía, las incorporaciones del mercado de verano y las tendencias de juego.
Las predicciones y apuestas de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX
Necaxa vs Atlante FC
- Predicción IA: Necaxa 52% - Empate 27% - Atlante 21%
- Cuotas: Necaxa 1.95 | Empate 3.70 | Atlante 4.10
Xolos de Tijuana vs Tigres UANL
- Predicción IA: Tijuana 25% - Empate 29% - Tigres 46%
- Cuotas: Tijuana 3.70 | Empate 3.35 | Tigres 2.02
Atlético San Luis vs Cruz Azul
- Predicción IA: San Luis 22% - Empate 27% - Cruz Azul 51%
- Cuotas: San Luis 4.05 | Empate 3.60 | Cruz Azul 1.87
TE PUEDE INTERESAR:
- Chivas ficha a ESTRELLA de América y Selección Nacional para el Apertura 2026
- Kylian Mbappé: cuál es el nivel de estudios del delantero de Francia
- Inglaterra vs Argentina: cuál selección vale más y cuál es el jugador más caro de todos
Club León vs Atlas
- Predicción IA: León 48% - Empate 29% - Atlas 23%
- Cuotas: León 2.02 | Empate 3.40 | Atlas 3.75
FC Juárez vs Puebla
- Predicción IA: Juárez 61% - Empate 23% - Puebla 16%
- Cuotas: Juárez 1.65 | Empate 3.85 | Puebla 5.10
Pumas UNAM vs Pachuca
- Predicción IA: Pumas 40% - Empate 31% - Pachuca 29%
- Cuotas: Pumas 2.37 | Empate 3.35 | Pachuca 2.95
Chivas de Guadalajara vs Toluca
- Predicción IA: Chivas 41% - Empate 29% - Toluca 30%
- Cuotas: Chivas 2.25 | Empate 3.50 | Toluca 3.05
Rayados de Monterrey vs Santos Laguna
- Predicción IA: Monterrey 64% - Empate 21% - Santos 15%
- Cuotas: Monterrey 1.55 | Empate 4.40 | Santos 5.30
Querétaro vs Club América
- Predicción IA: Querétaro 24% - Empate 28% - Club América 48%
- Cuotas: Querétaro 3.70 | Empate 3.45 | Club América 2.00
Días y horarios de la Jornada 1 del Apertura 2026
- Necaxa vs Atlante | Jueves 16 de julio | 19:00 horas.
- Xolos vs Tigres | Jueves 16 de julio | 21:00 horas.
- San Luis vs Cruz Azul | Viernes 17 de julio | 19:00 horas.
- León vs Atlas | Viernes 17 de julio | 19:00 horas.
- Juárez vs Puebla | Viernes 17 de julio | 21:00 horas.
- Pumas vs Pachuca | Sábado 18 de julio | 17:00 horas.
- Chivas vs Tolucas | Sábado 18 de julio | 19:00 horas.
- Rayados vs Santos | Sábado 18 de julio | 19:00 horas.
- Querétaro vs América | Sábado 18 de julio | 21:00 horas.