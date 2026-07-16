Jornada 1 del Apertura 2026: la IA simuló todos los partidos y estos serían los resultados

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX marca el inicio de un nuevo torneo e ilusiones nuevas en cada equipo. Clubes como Cruz Azul —vigente campeón que busca refuerzos—, Toluca, Chivas de Guadalajara, Pumas UNAM y Club América parten entre los candidatos al título. La IA y las casas de apuestas lo analizaron.

A continuación, Azteca Deportes presenta una simulación realizada mediante inteligencia artificial para los nueve partidos de la primera jornada. El análisis considera el rendimiento reciente de cada equipo, la calidad de sus planteles, la localía, las incorporaciones del mercado de verano y las tendencias de juego.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

Las predicciones y apuestas de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

Necaxa vs Atlante FC

Predicción IA: Necaxa 52% - Empate 27% - Atlante 21%

Cuotas: Necaxa 1.95 | Empate 3.70 | Atlante 4.10

Xolos de Tijuana vs Tigres UANL

Predicción IA: Tijuana 25% - Empate 29% - Tigres 46%

Cuotas: Tijuana 3.70 | Empate 3.35 | Tigres 2.02

Crédito: Mexsport

Atlético San Luis vs Cruz Azul

Predicción IA: San Luis 22% - Empate 27% - Cruz Azul 51%

Cuotas: San Luis 4.05 | Empate 3.60 | Cruz Azul 1.87

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Club León vs Atlas

Predicción IA: León 48% - Empate 29% - Atlas 23%

Cuotas: León 2.02 | Empate 3.40 | Atlas 3.75

FC Juárez vs Puebla

Predicción IA: Juárez 61% - Empate 23% - Puebla 16%

Cuotas: Juárez 1.65 | Empate 3.85 | Puebla 5.10

Pumas UNAM vs Pachuca

Predicción IA: Pumas 40% - Empate 31% - Pachuca 29%

Cuotas: Pumas 2.37 | Empate 3.35 | Pachuca 2.95

Chivas de Guadalajara vs Toluca

Predicción IA: Chivas 41% - Empate 29% - Toluca 30%

Cuotas: Chivas 2.25 | Empate 3.50 | Toluca 3.05

Crédito: Mexsport

Rayados de Monterrey vs Santos Laguna

Predicción IA: Monterrey 64% - Empate 21% - Santos 15%

Cuotas: Monterrey 1.55 | Empate 4.40 | Santos 5.30

Querétaro vs Club América

Predicción IA: Querétaro 24% - Empate 28% - Club América 48%

Cuotas: Querétaro 3.70 | Empate 3.45 | Club América 2.00

Días y horarios de la Jornada 1 del Apertura 2026