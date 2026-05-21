Joya de Túnez no va a la Copa Mundial de la FIFA, su papá no le dio permiso

El sueño de cualquier jugador de futbol, sin importar la edad, es representar a su país en una Copa Mundial de la FIFA, aunque existen casos que sorprenden a los aficionados, la historia de Louey Ben de Túnez, parece sacada de una película en donde una decisión familiar le está haciendo una mala jugada.

El joven de 19 años, es una de las nuevas joyas del futbol de Túnez, aunque nació en Alemania, tiene raíces tunecinas, pero su gran estilo y condiciones para jugar, lo han llevado a formar parte del Karlsruher SC, por lo que fue considerado por el seleccionador de su país para ir la Copa Mundial de la FIFA.

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La sorprendente historia de Louey Ben

El joven era uno de los jugadores que iba a estar en la lista del técnico de la Selección de Túnez, Sabri Lamouchi, pero por una intervención de su padre, Louey Ben no va a ir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá, así lo reveló el seleccionador en una conferencia de prensa.

Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco contestó. Es una falta de respeto

Algunos medios locales han revelado que la razón por la que el padre de Louey Ben, no lo va a dejar ir a la Copa Mundial de la FIFA, es porque tiene miedo a que su hijo no tenga una buena actuación, lo que podría afectar una posible venta que lo lleve a la Primera División de Alemania.

