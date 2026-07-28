Juega en el Bayern Múnich y podría enfrentarse directamente a Julián Quiñones si ficha por el este equipo

El mercado de fichajes en Europa y Arabia Saudita podría provocar un nuevo cruce entre figuras del futbol internacional. Un jugador del Bayern Múnich recibió una importante oferta para cambiar de liga y, si la operación se concreta, pasaría a competir directamente contra Julián Quiñones durante la próxima temporada.

El protagonista es Luis Díaz, quien ya habría dado el visto bueno para incorporarse al Al-Hilal. El club saudí le presentó una propuesta salarial que duplicaría sus ingresos actuales y le dio al Bayern Múnich un plazo de 24 horas para responder a una oferta superior a 70 millones de euros, más bonos.

Julián Quiñones marcó el 1-0 parcial contra Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

Luis Díaz espera la respuesta del Bayern Múnich

Aunque el futbolista colombiano está dispuesto a aceptar el cambio, el principal obstáculo sigue siendo el Bayern Múnich. La directiva alemana no tiene intención de desprenderse del extremo, quien apenas completó su primera temporada con el club y se consolidó como una de sus principales figuras.

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Durante la campaña 2025-26, Díaz disputó más de 4,000 minutos entre todas las competiciones, conquistó tres títulos y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League. Su rendimiento hizo que el conjunto bávaro no quiera venderlo.

Al-Hilal enfrentaría a “Lucho” Díaz con Julián Quiñones

Si el Bayern acepta la propuesta, “Lucho” Díaz pasará a la Liga Profesional Saudí con el Al-Hilal. Eso abriría la posibilidad de enfrentarse varias veces por temporada a Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah FC y líder de tabla de goleo.

Quiñones viene de una campaña sobresaliente en Arabia Saudita, donde terminó como máximo anotador del torneo con 33 goles. La llegada de Luis Díaz elevaría aún más el nivel de una liga que continúa incorporando futbolistas de Europa.

Las próximas horas serán decisivas para el futuro de Luis Díaz

Según la información publicada por L'Équipe, el Al-Hilal espera una respuesta inmediata del Bayern Múnich. Si el club alemán acepta la oferta, el colombiano protagonizará uno de los fichajes más importantes del mercado y se convertirá en un nuevo rival de Julián Quiñones en la Liga Profesional Saudí.

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En caso de que el Bayern rechace la propuesta, Luis Díaz permanecerá en Alemania para disputar una segunda temporada con el conjunto bávaro y la operación quedará descartada por el momento.

